RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Цены в Украине будут расти быстрее: глава НБУ назвал причины

Фото: глава НБУ Андрей Пышный (facebook.comNationalBankOfUkraine)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк прогнозирует ускорение инфляции в Украине в ближайшее время. Этому будет способствовать повышение тарифов на электроэнергию для населения.

Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный, сообщает РБК-Украина со ссылкой на транслируемый на Youtube брифинг.

"НБУ ожидает умеренного ускорения инфляции в последующие месяцы и ее выхода за пределы целевого диапазона до конца года (5% +/- 1 п.п.)", - сказал он.

По его словам, такая ценовая динамика будет определяться, прежде всего, сохранением давления на расходы бизнеса в условиях войны, вероятно, несколько более низкими урожаями после прошлогодних рекордов, переносом на цены роста заработных плат относительно высокими темпами, а также повышением тарифов на электроэнергию.

Как отметил Пышный, кроме того, потенциальное повышение косвенных налогов и акцизов для финансирования бюджетных нужд может внести дополнительный вклад в показатель инфляции в этом году.

"В то же время, оно поддержит обороноспособность страны и устойчивость публичных финансов", - добавил он.

 

Напомним, годовая инфляция в Украине в мае 2024 года ускорилась до 3,3% по сравнению с 3,2% в апреле. Национальный банк Украины (НБУ) принял решение снизить учетную ставку с 13,5% до 13% годовых с 14 июня 2024 года.

Читайте РБК-Украина в Google News
Инфляция в УкраинеЦены в Украине