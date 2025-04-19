Цены растут, но не везде. Сколько стоит жилье в новостройках и где дешевле всего

Цены взлетели: лидеры роста

Больше всего цены на новостройки подскочили в Одессе - на 15% за полгода. Сейчас там 1 кв. м стоит 1100 долларов. Самая дешевая однокомнатная квартира там стоит 37 900 долларов.

На 8% подорожало жилье в Ровно, теперь там "квадрат" продают за 960 долларов. Отметим, что этот город в прошлом году стал рекордсменом по повышению цен на недвижимость как на первичном, так и на вторичном рынке.

Также на 7% выросла стоимость жилья в Чернигове, сейчас там "квадрат" стоит 760 долларов. За столько же продают новостройки в Житомире, это на 6% выше цена, чем было полгода назад.

На 5% подорожало жилье в Луцке, Ивано-Франковске и Хмельницком, там 1 кв. м теперь продают за 920, 850 и 680 долларов, соответственно.

В Тернополе и Черновцах недвижимость поднялась в цене на 4%, сейчас там жилье стоит 720 и 1010 долларов. В Виннице и Хмельницком подорожание равно 2%, там "квадрат" стоит по 1000 долларов. Настолько же повысились стоимость новостроек в Запорожье, там 1 кв. м оценивают в 620 долларов - это самая низкая цена в Украине.

Также на 2% выросли цены на столичные новостройки - здесь квартиры продают в среднем по 1310 долларов за 1 кв. м. Киев стабильно входит в тройку городов с самой дорогой недвижимостью. В этом списке также Львов и Ужгород.

Цены на первичном рынке в Украине (скриншот сайта ЛУН)

Где подешевели новостройки

Больше всего цены на новостройки упали в Харькове - на 4% за полгода. "Квадрат" теперь там продают за 670 долларов. Рынок недвижимости в городе проседает из-за активных российских обстрелов.

На 2% подешевела недвижимость во Львове, стоимость 1 кв. м упала до 1340 долларов, но даже несмотря на это, цены в городе остаются самыми высокими в Украине.

В Ужгороде и Днепре новостройки подешевели на 1%, сейчас там "квадрат" стоит 1160 и 1080 долларов, соответственно.

Добавим, что цены на первичном рынке за последних полгода не изменились в Николаеве и Сумах, там 1 кв. м продают за 700 и 630 долларов соответственно. Это после Запорожья самые низкие цены в новостройках.

Данных о Херсоне и оккупированных территориях - нет.

Стоимость однокомнатных квартир в новостройках (скриншот сайта ЛУН)