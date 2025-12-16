RU

Цены на российскую нефть упали до минимума с начала полномасштабной войны, - Bloomberg

Иллюстративное фото: цены на российскую нефть упали до минимума с начала полномасштабной войны (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Цены на российскую нефть снизились до самого низкого уровня с начала полномасштабной войны РФ против Украины на фоне усиления западных санкций и падения мировых котировок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По данным агентства, растущее санкционное давление затрудняет для России продажу и транспортировку нефти. Ограничения также затрагивают нефтеперерабатывающие заводы в странах ключевых покупателях российского сырья, в частности в Индии, что вынуждает российских экспортеров предлагать значительные скидки.

Согласно оценкам Argus Media, средняя цена российской нефти, экспортируемой из портов Балтийского и Черного морей, а также из восточного порта Козьмино, составляет чуть более 40 долларов за баррель.

Это на 28% меньше, чем в среднем за предыдущие три месяца. Дополнительное давление на цены усилили недавние санкции против компаний "Роснефть" и "Лукойл".

В то же время снижаются и мировые цены на нефть: 16 декабря фьючерсы на эталонные марки впервые с мая опустились ниже 60 долларов за баррель. По оценкам Bloomberg, падение нефтяных доходов создает серьезные риски для бюджета РФ, ведь доходы от экспорта нефти и газа обеспечивают около четверти доходов государственной казны и являются ключевыми для финансирования войны.

 

В октябре США ввели санкции против российских нефтяных гигантов - "Роснефти" и "Лукойла", а также 36 их дочерних компаний, пытаясь заставить Кремль пойти на переговоры по Украине. Сразу после этого рыночная стоимость обеих корпораций резко сократилась, а сами компании были вынуждены начать распродажу зарубежных активов.

Кроме того, крупнейшие государственные нефтеперерабатывающие компании Китая после американских санкций приостановили закупку сырой нефти марки ESPO. Аналогичную позицию занимает и Индия.

По оценкам СМИ, около 48 млн баррелей российской нефти могут остаться заблокированными в море из-за ограничений США. В результате десяткам танкеров придется искать альтернативные порты для разгрузки.

