Цены на российскую нефть упали до минимума с начала полномасштабной войны, - Bloomberg

По данным агентства, растущее санкционное давление затрудняет для России продажу и транспортировку нефти. Ограничения также затрагивают нефтеперерабатывающие заводы в странах ключевых покупателях российского сырья, в частности в Индии, что вынуждает российских экспортеров предлагать значительные скидки.

Согласно оценкам Argus Media, средняя цена российской нефти, экспортируемой из портов Балтийского и Черного морей, а также из восточного порта Козьмино, составляет чуть более 40 долларов за баррель.

Это на 28% меньше, чем в среднем за предыдущие три месяца. Дополнительное давление на цены усилили недавние санкции против компаний "Роснефть" и "Лукойл".

В то же время снижаются и мировые цены на нефть: 16 декабря фьючерсы на эталонные марки впервые с мая опустились ниже 60 долларов за баррель. По оценкам Bloomberg, падение нефтяных доходов создает серьезные риски для бюджета РФ, ведь доходы от экспорта нефти и газа обеспечивают около четверти доходов государственной казны и являются ключевыми для финансирования войны.