Цены на пшеницу падают максимальными за 14 лет темпами, несмотря на войну в Черном море

Фьючерсы на Чикаго потеряли около 11% за последние три месяца и снижаются четвертый квартал подряд. Хотя в июле Москва вышла из соглашения, которое позволяло Украине экспортировать свое зерно, обильные поставки сдерживали цены. Россия была одной из стран, зафиксировавших небывалый урожай.

"События вокруг начала конфликта в Украине показали, что в наши дни мир в целом имеет способ доставлять зерно людям, которые в нем нуждаются, - сказал Майкл Уайтхед, руководитель отдела анализа агробизнеса в ANZ Group Holdings - Это может быть новый, низкий уровень цен на пшеницу".

После краха зерновой сделки Украина стала использовать другие экспортные маршруты, такие как река Дунай, которая в последние месяцы неоднократно подвергалась ударам со стороны России. Суда также начали возвращаться в украинские порты на Черном море, но пока еще слишком рано говорить о том, приведут ли усилия по открытию коридора к увеличению поставок.

По данным Bloomberg, фьючерсы на пшеница с поставкой в декабре подорожали 29 сентября на 0,4% до 5,81 долларов за бушель в Лондоне. В этом месяце фьючерсы подешевели более чем на 3%.