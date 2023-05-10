Цены на продукты в Украине: что подешевело за последний месяц

По данным статистического ведомства, среди продуктов больше всего подорожали мясо и мясопродукты - на 3,3%.

Рыба и рыбопродукты подорожали на 0,5%, хлеб на 0,3%, овощи на 0,3%, макаронные изделия на 0,2%.

Цены на хлеб и хлебопродукты и масло не изменились.

В то же время яйца подешевели на 8,7%, подсолнечное масло на 1,6%, фрукты на 0,4%, молоко на 0,8%, сахар на 0,3%, сыр и творог на 0,1%.