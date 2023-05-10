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Инфляция в Украине резко замедлилась: как изменились цены

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Украина, Среда 10 мая 2023 15:30
Инфляция в Украине резко замедлилась: как изменились цены Фото: годовая инфляция в Украине в апреле замедлилась до 17,9% (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Потребительские цены в Украине в апреле 2023 года по сравнению с апрелем прошлого года выросли на 17,9%, что значительно меньше, чем годовая инфляция месяцем ранее (21,3%).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики (Госстат).

По данным статистического ведомства, месячная инфляция замедлилась до 0,2% (в марте - 1,5%, в феврале - 0,7%, в январе - 0,8%). С начала года цены выросли на 3,2%.

Инфляция в Украине резко замедлилась: как изменились цены

Продукты питания за год подорожали на 21,7%. Больше всего подорожали яйца - на 129,3% и овощи - 27,9%.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 17,6%, на одежду и обувь на 3,5%.

Инфляция в Украине резко замедлилась: как изменились цены

Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подорожали на 4,0%.

Предметы домашнего обихода и бытовая техника подорожали на 20,1%, здравоохранение на 12,1%, транспорт - на 23,6% (в т.ч. топливо - на 24,2%), цены на связь выросли на 11,1%, на отдых и культуру на 11,5%, на образование - на 9,6%, рестораны и гостиницы подорожали на 21,9%, разные товары и услуги на 18,1%.

Инфляция в Украине резко замедлилась: как изменились цены

Напомним, потребительские цены в Украине в 2022 году выросли на 26,6%, что меньше прогнозов правительства, НБУ и международных организаций.

Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует, что рост потребительских цен к концу 2023 года замедлится до 14,8%.

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