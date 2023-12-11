Цены на передачу и диспетчеризацию электроэнергии увеличатся. НКРЭКУ приняла решение

Расходы на покрытие ПСО по обеспечению увеличения доли производства электрической энергии из альтернативных источников в структуре тарифа на передачу в 2024 году предусмотрены на уровне 16,2 млн. грн.

Как известно, украинские бизнес-ассоциации и экономисты выступали против этого решения, ведь оно, по предварительным оценкам, обойдется бизнесу в более чем 13 миллиардов гривен, которые могли бы быть направлены в бюджет в виде налогов.

В частности, в Федерации работодателей Украины, дополнительное финансовое бремя на бизнес во время войны приведет к негативным последствиям для экономики.

Руководитель Секретариата Совета предпринимателей при Кабинете министров Андрей Забловский заявил, что повышение тарифов далеко не всегда означает улучшение финансового состояния компании, ведь эффективность использования этих средств должна контролироваться.