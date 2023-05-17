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Цены падают: сколько стоят бензин и дизель на АЗС

Фото: цены на топливо упали на АЗС (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 17 мая 2023 года по сравнению с предыдущим торговым днем снизились. Автогаз без изменений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-95 составляют 45,21 гривен за литр (-0,06 гривен), на дизельное топливо 43,88 гривен за литр (-0,15 гривен), на автогаз 21,84 гривен за литр (0,00 гривен).

Розничные цены в Украине:

Отметим, цены на нефть марки Brent упали ниже 75 долларов за баррель, что должно сделать импортное топливо в Украине еще дешевле.

Напомним, по прогнозу НБУ, в текущем году топливо в Украине будет дорожать из-за возврата налогов на довоенный уровень, однако в дальнейшем цены стабилизируются.

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Цены на бензин