Цены падают: сколько стоят бензин и дизель на АЗС в Украине

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 15 мая 2023 года по сравнению с предыдущим торговым днем снизились. Автогаз подорожал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-95 составляют 45,45 гривен за литр (-0,23 гривен), на дизельное топливо 44,04 гривен за литр (-0,46 гривен), на автогаз 21,83 гривен за литр (+0,01 гривен).

Напомним, по прогнозу НБУ, в текущем году топливо в Украине будет дорожать из-за возврата налогов на довоенный уровень, однако в дальнейшем цены стабилизируются.

Отметим, цены на нефть марки Brent упали ниже 75 долларов за баррель, что должно сделать импортное топливо в Украине еще дешевле.