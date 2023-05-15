Мировые цены на нефть снижаются на фоне экономических проблем в США и Китае

Цены на нефть снизились в понедельник, 15 мая, поскольку опасения по поводу спроса на топливо со стороны крупнейших мировых потребителей нефти в США и Китае компенсировали ожидания снижения поставок из-за сокращений ОПЕК+ и возобновления закупок США для резервов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 0,84% до 73,55 долларов за баррель к, в то время как американская нефть марки West Texas Intermediate подешевела на 0,8% до 69,48 долларов за баррель.

На прошлой неделе оба контракта падали четвертую неделю подряд, что стало самой длинной полосой еженедельных снижений с сентября 2022 года из-за опасений, что Соединенные Штаты могут вступить в рецессию из-за "значительного риска" исторического дефолта в течение первых двух недель июня.

Инвесторы искали безопасные убежища, такие как доллар США, укрепляя валюту и делая товары, деноминированные в долларах, более дорогими для держателей других валют.

"Цены на нефть по-прежнему находятся под давлением из-за вялых прогнозов спроса, поскольку прогресс восстановления экономики Китая кажется неравномерным", - сказала аналитик CMC Markets Тина Тенг, добавив, что банковский крах США также вызвал беспокойство на рынке.

"Учитывая неравномерное повторное открытие в Китае и опасения, что США столкнутся с замедлением роста в то время, когда дата X потолка долга быстро приближается, настроения рынка в отношении сырой нефти в лучшем случае останется прохладным", - сказал аналитик IG Тони Сайкамор.

Тем не менее, мировые поставки сырой нефти могут сократиться во втором полугодии, поскольку группа ОПЕК+, Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники, включая Россию, дополнительно сокращают добычу, что снижает доступность высокосернистой нефти.

В апреле группа объявила, что некоторые участники сократят добычу еще примерно на 1,16 млн баррелей в сутки, в результате чего общий объем сокращений составит 3,66 млн баррелей в сутки.

Однако Ирак не ожидает дальнейшего сокращения добычи нефти ОПЕК+ на своем следующем заседании в июне, заявил министр нефти Ирака Хайан Абдель-Гани.

США могут начать выкупать нефть для Стратегического нефтяного резерва (SPR) после завершения распоряжения Конгресса о продаже в июне, заявила законодателям министр энергетики Дженнифер Грэнхольм.

Между тем, лидеры стран "Большой семерки" (G7) могут объявить о новых мерах на своих встречах 19-21 мая, направленных на уклонение от санкций с участием третьих стран. Ужесточение санкций также будет направлено на то, чтобы подорвать будущее производство энергии в России и ограничить торговлю, поддерживающую российские вооруженные силы.

Индия и Китай, импортеры нефти № 3 и № 1 в мире соответственно, были основными покупателями российской нефти с момента введения эмбарго Европейского Союза в декабре.