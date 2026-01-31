Цены на аренду и покупку комнат в Украине выросли: где самое дорогое и самое дешевое жилье

Аренда комнат: цены растут, спрос падает

По состоянию на декабрь 2025 года медианная стоимость долгосрочной аренды комнаты в Украине составляла 4 тысячи гривен. Это на 14% больше, чем в конце 2024 года. В то же время количество объявлений уменьшилось на 5%, а количество отзывов - на 12%.

Наибольший рост цен зафиксировали в городах, приближенных к зоне боевых действий. В Николаеве, Сумах и Харькове аренда комнаты за год подорожала на 20-25% - до 2,4-2,5 тысячи гривен.

Умеренный рост, около 15%, произошел в Луцке, Житомире, Ивано-Франковске и Ровно - до 4 тысяч гривен.

Самыми дорогими городами для аренды остаются Ужгород (6 тыс. гривен), Львов (5 тыс. гривен) и Киев (4,2 тыс. гривен). При этом именно здесь годовой рост был наименьшим - в пределах 5-10%.

Снижение стоимости аренды зафиксировали только в Херсоне (минус 21%, до 1,5 тыс. гривен) и Чернигове (минус 4%, до 2,2 тыс. гривен).

Покупка комнат: рекордный рост на западе

Медианная цена покупки комнаты в Украине в декабре 2025 года составила 442 тысячи гривен (около 10,2 тыс. долларов), что на 11% больше, чем годом ранее. Количество объявлений уменьшилось на 8%, тогда как количество отзывов почти не изменилось.

Наибольший рост цен - более 50% - зафиксировали в областных центрах запада Украины. В частности, в Ужгороде медианная цена подскочила на 82%, в Черновцах - на 70%, в Ивано-Франковске - на 68%, во Львове - на 62%, в Луцке - на 58%.

В Киеве стоимость покупки комнаты выросла на 14% - до 754 тысяч гривен. В Одессе прирост составил 13%, однако медианная цена осталась ниже - 423 тысячи гривен.

В то же время снижение цен на покупку комнат зафиксировали в Запорожье, Полтаве и Черкассах.

Общая тенденция

Несмотря на сокращение спроса и предложения, медианные цены на комнаты в Украине продолжают расти. Если в сегменте аренды наибольшее подорожание произошло на востоке и юге страны, то на рынке покупки - в западных регионах.