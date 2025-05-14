Цены на аренду квартир выросли в самых дорогих областях Украины

Средняя плата за месячную аренду 1-комнатной квартиры в марте 2025 года составила 7 446 гривен. С начала года цены выросли на 3,1%.

По данным статистического ведомства, на первом месте по стоимости аренды остается Закарпатская область - 11 888 гривен (+1,0%).

Львовская область на втором месте. Стоимость выросла на 3,7% до 10 833 гривен.

На третьем месте Ровенская область, где аренда с начала года подорожала на 3,8% до 10 263 гривен.

В Киеве аренда подрожала на 1,5% до 9 777 гривен. Столица сохраняет четвертое место по стоимости.

Стоимость аренды относительно высокая в западных и некоторых центральных областях Украины.

Самые низкие цены в Херсонской (3 118 гривен), Запорожской (3 666 гривен) и Николаевской (3 908 гривен) областях.

Ситуация на рынке

По данным Госстата, общая инфляция в Украине в апреле 2025 года по сравнению с декабрем составила 4,3%.

Как заявили в НБУ, ценовые условия рынка недвижимости даже благоприятнее довоенных. Однако военные риски изменили правила игры: население не готово инвестировать средства в приобретение жилья на таких условиях, как раньше.

По данным НБУ, в 2024 году аренда дорожала соразмерно со стоимостью жилья. Поэтому "цена к аренде" в Киеве осталась на уровне 10х. Это близко к долгосрочному среднему уровню и означает, что покупка жилья является хорошей альтернативой аренде.