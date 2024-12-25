За сколько можно снять дом под Киевом на Новый год: обзор и цены

За сколько можно снять дом в Киеве на Новый год

В Киеве доступен VIP-дом площадью 800 кв.м, каминным залом на 30 человек, 9 спальнями, бассейном, сауной и двумя бильярдными. На участке площадью 30 соток есть охраняемая парковка и зона для мероприятий. Стоимость такого дома на Новый год составляет 100 000 гривен за 2 суток. В обычные дни аренда стоит от 25 000 до 50 000 грн за сутки в зависимости от периода и количества гостей.

(скриншот сайта OLX)

Еще один вариант в Киеве - дом на территории 12 соток, где расположены основной дом (500 кв. м) и гостевой. Дом рассчитан на 12 гостей, его стоимость в будние дни - 40 000 гривен (до 10 человек), в выходные - 50 000 гривен, с доплатой 5000 гривен за каждого дополнительного гостя.

(скриншот сайта OLX)

На левом берегу Киева предлагается дом площадью 200 кв.м в 5 минутах от метро. На первом этаже расположены каминный зал, кухня-студия и столовая на 15 человек. Стоимость аренды на Новый год составляет 28 000 гривен за 2 суток, в остальные дни - от 5000 до 6000 гривен за ночь.

(скриншот сайта OLX)

Сколько стоит аренда в пригороде

В селе Мила, не далеко от Киева, доступен дом площадью 500 кв. м с большим каминным залом, пятью спальнями и отдельной спа-зоной с баней, бассейном и зоной барбекю. На улице оборудован открытый бассейн и детская площадка. Дом рассчитан на 16 спальных мест, а цена варьируется от 15 000 гривен в будни до 20 000 гривен в выходные.

(скриншот сайта OLX)

В Горобовичах, в 15 км от Киева, сдается VIP-усадьба на гектаре земли с выходом к озеру. На площади 800 кв.м есть СПА-зона с бассейном и сауной, кинотеатр, спортзал и бильярдная. Аренда стоит от 30 000 гривен за сутки в будние дни и до 60 000 гривен в выходные.

(скриншот сайта OLX)