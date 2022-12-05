Цены на нефть растут на фоне решения ОПЕК+ и потолка на российское сырье

Цены на нефть выросли на 2% в понедельник, 5 декабря, после того, как страны ОПЕК+ сохранили свои цели по добыче на прежнем уровне перед эмбарго Европейского Союза и ограничения цен на российскую нефть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,8%, до 86,29 долларо за баррель, в то время как фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) выросли на 0,9% до 80,68 долларов за баррель.

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзники, включая Россию (ОПЕК+) договорились в воскресенье придерживаться своего октябрьского плана по сокращению добычи на 2 млн баррелей в сутки с ноября по 2023 год.

Аналитики говорят, что решение ОПЕК+ было ожидаемым, поскольку основные производители ждут, чтобы увидеть влияние запрета ЕС на импорт и ценового потолка Большой семерки (G7) в 60 долларов за баррель на морскую российскую нефть. При этом Россия угрожает сократить поставки в любую страну, придерживающуюся этого соглашения.

"Несмотря на то, что объем добычи ОПЕК оставался стабильным в выходные дни, я ожидаю, что они продолжат балансировать рынок", - сказал Баден Мур, глава отдела сырьевых исследований в Национальном банке Австралии.

Европейский Союз должен будет заменить российскую нефть нефтью с Ближнего Востока, Западной Африки и США, что должно снизить цены на нефть, по крайней мере, в ближайшей перспективе, заявила вице-президент Wood Mackenzie Энн-Луиз Хиттл.

"В настоящее время цены снижаются из-за ожиданий медленного роста спроса, несмотря на запрет ЕС на импорт российской нефти и ценовой предел G7. Корректировка запрета ЕС и ценового предела, вероятно, временно поддержит цены", - сказала Хиттл.

Ключевым фактором, влияющим на спрос, является политика Китая по борьбе с COVID-19, но сейчас она, похоже, ослабевает после того, как в нескольких городах, включая Пекин и Шанхай, последовали протесты, ослабившие ограничения в той или иной степени.

Хиттл добавил, что надвигающееся эмбарго ЕС на российские нефтепродукты, помимо сырой нефти, с 5 февраля должно поддержать спрос на сырую нефть в первом квартале 2023 года, поскольку на рынке не хватает дизельного топлива и мазута.