ua ru
Чт, 26 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Цены на нефть растут перед эмбарго в отношении нефтепродуктов из России

Новина українською →
Токио, Четверг 26 января 2023 08:34
Цены на нефть растут перед эмбарго в отношении нефтепродуктов из России Фото: Цены на нефть выросли в ожидании эмбарго ЕС (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Цены на нефть в четверг, 26 января, немного выросли. Инвесторы ждут дальнейших разъяснений относительно предложения, включая встречу ОПЕК+ и надвигающийся запрет ЕС на российские нефтепродукты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,55% до 80,43 долларов за баррель, в то время как фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) выросли на 0,13% до 86.23 долларов.

"Рынок ждет большей ясности в отношении предстоящего эмбарго ЕС на российские нефтепродукты и последующей перераспределения торговых потоков, пока делегаты ОПЕК+ готовятся к следующей встрече", - говорится в заметке аналитиков Citi.

Предстоящее эмбарго ЕС на российские продукты нефтепереработки остается основным источником беспокойства для рынка, и ожидается, что произойдут е потрясения, добавили аналитики Citi.

Между тем, Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзники, группа, известная как ОПЕК+, скорее всего, одобрят текущие уровни добычи группы на встрече 1 февраля, сообщили источники в ОПЕК+.

Напомним, цены на нефть 24 января выросли до максимума с начала декабря. На цены повлияли надежи на восстановление спроса на топливо со стороны крупнейшего импортера Китая.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Нафта
NEWS
Данилов анонсировал важные оборонные решения для каждой области Украины
Данилов анонсировал важные оборонные решения для каждой области Украины
DAILY
Что происходит в энергетике и как долго Украине жить с отключениями света
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Что происходит в энергетике и как долго Украине жить с отключениями света