Цены на нефть растут из-за рисков перебоев поставок из Венесуэлы, - Reuters

Как сообщается, фьючерсы на нефть марки Brent к 03:52 по Гринвичу выросли на 43 цента, или 0,70%, до 61,71 доллара за баррель А американская нефть марки West Texas Intermediate стоила 58,03 доллара за баррель, что на 43 цента, или 0,75%, больше, чем ранее.

Оба показателя упали примерно на 1,5% в четверг, 11 декабря.

По данным источников агентства, США готовятся перехватить больше судов, перевозящих венесуэльскую нефть, после захвата танкера на этой неделе, поскольку это усиливает давление на президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Это вызвало беспокойство относительно перебоев в поставках.

Аналитики отмечают, что мирные переговоры между Россией и Украиной остаются ключевым фактором, и в случае их успеха цена WTI может упасть даже до 55 долларов за баррель.

За неделю оба контрактных показателя упали более чем на 3 %, что отражает общую неуверенность.

Решение Федеральной резервной системы США снизить ставку добавило неопределенности относительно будущего спроса на нефть.

В то же время прогнозы относительно баланса мирового рынка на 2026 год противоречивы: Международное энергетическое агентство ожидает значительный избыток поставок, тогда как ОПЕК прогнозирует баланс между спросом и предложением.

Дополнительным фактором стало прекращение работы нефтяной платформы в Каспийском море после удара украинских дронов, что также повлияло на рыночные настроения.