Цены на нефть выросли до трехнедельного максимума после решения ОПЕК+

Цены на нефть в четверг, 6 октября, растут четвертую сессию подряд. При этом Brent достигла трехнедельного максимума после того, как ОПЕК+ согласилась еще больше снизить мировые поставки нефти в рамках соглашения о сокращении добычи примерно на 2 млн баррелей в сутки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в декабре выросли на 0,2%, до 93,59 долларов за после роста на 1,7% на предыдущей сессии. Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) с поставкой в ноябре выросли на 0,3%, до 87,98 долларов за баррель после роста на 1,4% во вторник.

Соглашение между Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и союзниками, включая Россию, (группа ОПЕК+), предшествует эмбарго Европейского союза на российскую нефть с декабря.

Учитывая, что добыча в некоторых странах ОПЕК+ ниже целевых уровней, фактическое сокращение будет меньше, чем сокращение на 2 млн баррелей в сутки, согласованное на встрече.

Министр энергетики Саудовской Аравии Абдулазиз бин Салман заявил, что реальное сокращение поставок составит примерно от 1 до 1,1 млн баррелей в сутки, и они были вызваны ростом процентных ставок на Западе и ослаблением мировой экономики.

Администрация президента США Джо Байдена раскритиковала сделку как "недальновидную". Белый дом заявил, что президент Джо Байден продолжит оценивать, следует ли высвободить дополнительные стратегические запасы нефти для снижения цен.

Белый дом заявил, что проведет консультации с Конгрессом о дополнительных путях ослабления контроля ОПЕК и ее союзников над ценами на энергоносители, ссылаясь на законодательство, которое может подвергнуть членов группы антимонопольным искам.

"Окончательное влияние на рынок будет зависеть от срока действия соглашения, поскольку ОПЕК+ решила продлить свою Декларацию о сотрудничестве до конца 2023 года", - отмечают аналитики Citi в записке, добавляя, что сокращение поставок будет удерживать глобальные запасы на низком уровне в течение более длительного времени и ужесточит рынки в 2023 году.

Ожидается, что более половины сокращения поставок на 1 млн баррелей в сутки придется на крупнейшего в мире экспортера Саудовскую Аравию, считают аналитики RBC Capital.

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что Россия может сократить добычу нефти в попытке компенсировать последствия ценовых ограничений, введенных Западом в связи с вторжением Москвы в Украину.