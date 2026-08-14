Цены на нефть выросли после угроз США продолжить блокаду Ирана

Фьючерсы на Brent поднялись на 1 цент, или 0,1%, до 87,08 доллара за баррель по состоянию на 02:47 по Гринвичу.

В то же время фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) подорожали на 6 центов – до 81,31 доллара за баррель.

Для нефтяного рынка новые угрозы в США означают новый риск. Более длительная война между США и Ираном может сократить предложение "черного золота" и создать дополнительное давление на цены.

Впрочем, рост сдерживает более слабый прогноз спроса. ОПЕК и Международное энергетическое агентство на этой неделе пересмотрели ожидания его увеличения.

Дополнительным фактором явились американские запасы. Официальная статистика показала их самый недельный рост более чем за три с половиной года.

Таким образом, рынок оказался между двумя противоположными сигналами: геополитические риски толкают нефть вверх, тогда как опасения спроса и излишка запасов сдерживают подорожание.