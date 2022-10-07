Цены на нефть снижаются на фоне укрепления доллара

Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 0,25% до 94,18 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть WTI упали на 0,23% до 88,25 доллара за баррель.

Укрепление доллара усилило давление на цены на нефть на фоне ястребиных заявлений Федеральной резервной системы, сигнализирующих о дальнейшем ужесточении политики центрального банка.

Чиновники ФРС не продемонстрировали намерения отступить от самой агрессивной кампании по повышению ставок за последние десятилетия: глава ФРС Лиза Кук, президент ФРС Чикаго Чарльз Эванс и президент ФРС Миннеаполиса Нил Кашкари подчеркивали, что борьба с инфляцией продолжается, и они не были готовы к переменам курса.

"Нефть в Азии падает вниз, что не так уж необычно после большого подъема в преддверии выходных, особенно на фоне роста доходности в США и укрепления доллара, обеспечивающего снижение и вызывающего некоторую фиксацию прибыли перед выходными", - сказал Стивен Иннес, управляющий партнер SPI Asset Management.

Тем не менее, оба контракта выросли за неделю, чему способствовало объявление ОПЕК+ о сокращении добычи.

Сокращение от Организации стран-экспортеров нефти и союзников, включая Россию (ОПЕК+), на 2 млн баррелей является крупнейшим сокращением с 2020 года и предваряет эмбарго Европейского Союза на российскую нефть.

Ужесточение денежно-кредитной политики и продолжающиеся ограничения на передвижение в Китае, связанные с COVID, означают, что рост мирового спроса, как ожидается, окажется под давлением, считают аналитики ANZ.

Президент США Джо Байден в четверг выразил разочарование по поводу планов ОПЕК+. Он и официальные лица заявили, что Соединенные Штаты рассматривают все возможные альтернативы, чтобы не допустить роста цен. Некоторые из этих вариантов включают выпуск большего количества нефти из Стратегического нефтяного резерва или изучение возможности ограничения экспорта энергоносителей американскими компаниями.