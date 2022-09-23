Цены на нефть снижаются из-за опасений мировой рецессии и укрепления доллара

Фьючерсы на нефть марки Brent упали 0,5% до 90,05 долларов за баррель, в то время как фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) упали на 0,4% до 83,19 долларов. Контракты на нефть Brent и WTI за неделю снизились на 1,5% и 2,3% соответственно.

"Вслед за ускорением повышения процентных ставок крупными центральными банками риск глобальной экономической рецессии затмевает проблемы с поставками на нефтяных рынках, несмотря на недавнюю эскалацию российско-украинской войны", - сказала аналитик CMC Markets Тина Тенг.

При этом она отметила, падение запасов в Стратегическом нефтяном резерве США до самого низкого уровня с 1984 года может по-прежнему поддерживать цены на нефть, поскольку на физических рынках все еще существуют неизбежные проблемы с дефицитом предложения, в то время как ядерная сделка с Ираном находится в тупике.

После значительного повышения Федеральной резервной системы США на 75 базисных пунктов в среду в третий раз, центральные банки по всему миру также повысили процентные ставки, что повысило риск замедления экономического роста.

"Цены на сырую нефть остаются волатильными, поскольку трейдеры энергии борются с ухудшением перспектив спроса, который все еще уязвим для дефицита", - сказал старший рыночный аналитик OANDA Эдвард Мойя.

По его словам, предложения и жесткие рыночные условия должны оказать некоторую поддержку нефти выше уровня 80 долларов, но более быстрое скатывание к глобальной рецессии будет держать цены высокими".

Высокопоставленный представитель Госдепартамента США заявил, что усилия по возобновлению ядерной сделки с Ираном 2015 года зашли в тупик из-за того, что Тегеран настаивает на прекращении расследований ООН по ядерному надзору, что ослабляет ожидания поставок нефти из Ирана.