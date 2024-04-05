Цены на нефть поднялись выше 90 долларов впервые за полгода: что стало причиной

Фьючерсы на Brent 5 апреля выросли 1,5%, до 90,65 долларов за баррель. Фьючерсы на американскую нефть WTI выросли на 1,4%, до 86,60 за баррель.

Геополитические риски

Нефть выросла 4 апреля после сообщений о том, что посольства Израиля по всему миру были приведены в состояние повышенной готовности из-за растущих угроз нападения Ирана на израильских дипломатов.

Иран, третий по величине производитель в ОПЕК, поклялся отомстить Израилю за удар, в результате которого погибли высокопоставленные иранские военные. Израиль не взял на себя ответственность за атаку на комплекс посольства Ирана в Сирии.

Резко изменив тон, Вашингтон 4 апреля выступил с самым сильным публичным упреком в адрес Израиля с момента начала войны против ХАМАС, предупредив, что политика США в отношении Газы будет определяться тем, предпримет ли Израиль шаги по обеспечению безопасности палестинского гражданского населения и сотрудников гуманитарных организаций.

Вместе с тем, Соединенные Штаты ввели новые антитеррористические санкции, связанные с Ираном, против компании Oceanlink Maritime DMCC и ее судов, сославшись на ее роль в доставке товаров от имени иранских военных.

Соединенные Штаты используют финансовые санкции, чтобы изолировать Иран, чтобы лишить его возможности финансировать свои прокси-группы и помешать стране поддерживать войну России против Украинц, заявило Министерство финансов.

Цены также получили поддержку после того, как госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина в конечном итоге вступит в НАТО, поскольку поддержка страны остается твердой среди государств-членов.

Недавний рост цен на нефть также последовал за атаками Украины на российские нефтеперерабатывающие заводы, которые сократили поставки топлива, а также за новостями о том, что государственная энергетическая компания Мексики Pemex потребовала от своего торгового подразделения отменить в этом месяце экспорт сырой нефти в размере до 436 тысяч баррелей в день, поскольку она готовится перерабатывать местную нефть по новым ценам.

"Все эти геополитические факторы произошли одновременно, что вызвало бычьи настроения и, в конечном итоге, некоторую фиксацию прибыли", - сказал Фрэнк Монкам, старший портфельный менеджер Altimo LLC.

Ставка ФРС

Как отмечает Reuters, инвесторы будут обращаться к экономическим данным и денежно-кредитной политике в качестве потенциальных подсказок о перспективах спроса на нефть.

Ранее глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл выразил осторожность по поводу сроков будущего снижения процентных ставок, после того как недавние данные показали более высокий, чем ожидалось, рост числа рабочих мест и инфляцию.

Влияние цен на нефть на Украину

Украина с начала войны импортирует почти весь объем топлива. Основным фактором, который влияет на цену топлива в Украине, являются мировые цены на нефть. За 2023 год цены упали на 10% до 77,5 долларов за баррель сорта Brent, что привело к снижению цен бензин и дизель.

С начала года цены на нефть растут, что привело к повышению цен на бензин и дизель в Украине.