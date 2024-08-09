RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Цены на нефть за прошлую неделю выросли на 3%: причины

Фото: нефтяные вышки (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

В пятницу 9 августа в ходе торгов на азиатской бирже выяснилось, что цены на нефть находятся на пути к еженедельному росту более чем на 3%. Увеличение стоимости объясняется также опасениями касательно эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По итогам недели, фьючерсы на нефть марки Brent поднялись на 2 цента до 79,18 долларов за баррель, в то время как нефть WTI выросла на 10 центов до 76,29 доллара.

Аналитик с CMC Markets Тина Тенг отметила, что настроения на рынке улучшились также после публикации данных об инфляции в Китае, показавших рост потребительских цен на 0,5% в июле. Это превзошло ожидания экспертов.

Отмечается, что рынок поддержали данные о снижении количества заявлений на пособие по безработице в США, что уменьшило опасения по поводу возможной рецессии.

Рост цен на нефть привел к увеличению курса доллара. Примечательно, что обычно рост доллара снижает цены на нефть, поскольку покупатели в других валютах вынуждены платить больше за баррель. Однако напряженность на Ближнем Востоке, в частности эскалация конфликта в Газе, продолжает поддерживать высокий уровень цен.

Следует заметить, что цены на нефть в контексте обострения ситуации на Ближнем Востоке постоянно колеблются. Так, 5 августа стало известно, что ее стоимость упала до семимесячного минимума. Нефть Brent тогда подешевела до 76 долларов за баррель, а цена на West Texas Intermediate упала ниже 73 долларов за баррель.

Ранее мы сообщали, что в июле экспорт российской нефти из основных западных портов потерпел обвал до самого низкого уровня за последние почти 20 месяцев.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАФТАБлижний восток