Цены на нефть Brent упали ниже 90 долларов: что происходит на мировом рынке

Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели 3,11% до 87,65 долларов за баррель. Фьючерсы на американскую нефть WTI снизились на 3,51% до 80,56 долларов. Контракты на нефть Brent и WTI за последнюю неделю снизились на 4,03% и 5,37% соответственно.

Падение рынков

В пятницу мировые акции достигли двухлетнего минимума, а индекс доллара достиг самого высокого уровня за два десятилетия, что оказало понижательное давление на нефть.

Индекс мировых акций MSCI упал до самого низкого уровня с середины 2020 года в пятницу, потеряв около 12% за месяц, поскольку председатель ФРС Джером Пауэлл ясно дал понять, что борьба с инфляцией скажется на экономическом росте.

"Опасения рецессии, дальнейшее повышение ставок и последующее укрепление доллара перевешивают геополитическую напряженность", - сказал Тамас Варга, нефтяной аналитик PVM Oil Associates.

По его словам, потенциал роста цен на нефть будет ограничен, пока доллар силен, хотя инсценированный референдум в восточной части Украины "может еще больше усилить напряженность в отношениях между Россией и Западом, особенно если украинские союзники предоставят Украине дополнительную помощь в возвращении этих территорий".

Россия начала в пятницу референдумы, направленные на аннексию четырех оккупированных областей Украины, которые Киев назвал незаконной фикцией.

Повышение ставок центробанков

После того, как Федеральная резервная система США повысила процентные ставки на 75 базисных пунктов в среду, центральные банки по всему миру последовали их примеру, повысив риск экономического спада.

Британский фунт упал до 37-летнего минимума, а государственные облигации рухнули после того, как новый министр финансов объявил об историческом снижении налогов и значительном увеличении заимствований.

Евро и иена упали до 20-летнего минимума в четверг, пока японские власти впервые с 1998 года не вышли на рынок, чтобы выкупить иену и остановить ее длительное падение.