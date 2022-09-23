Цены на нефть Brent упали ниже 90 долларов: что происходит на мировом рынке

Цены на нефть резко снизились в пятницу, 23 сентября, в связи с ожиданием падения спроса, ростом процентных ставок и укреплением доллара. Мировые рынки акций падают из-за возможной рецессии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели 3,11% до 87,65 долларов за баррель. Фьючерсы на американскую нефть WTI снизились на 3,51% до 80,56 долларов. Контракты на нефть Brent и WTI за последнюю неделю снизились на 4,03% и 5,37% соответственно.
В пятницу мировые акции достигли двухлетнего минимума, а индекс доллара достиг самого высокого уровня за два десятилетия, что оказало понижательное давление на нефть.
Индекс мировых акций MSCI упал до самого низкого уровня с середины 2020 года в пятницу, потеряв около 12% за месяц, поскольку председатель ФРС Джером Пауэлл ясно дал понять, что борьба с инфляцией скажется на экономическом росте.
"Опасения рецессии, дальнейшее повышение ставок и последующее укрепление доллара перевешивают геополитическую напряженность", - сказал Тамас Варга, нефтяной аналитик PVM Oil Associates.
По его словам, потенциал роста цен на нефть будет ограничен, пока доллар силен, хотя инсценированный референдум в восточной части Украины "может еще больше усилить напряженность в отношениях между Россией и Западом, особенно если украинские союзники предоставят Украине дополнительную помощь в возвращении этих территорий".
Россия начала в пятницу референдумы, направленные на аннексию четырех оккупированных областей Украины, которые Киев назвал незаконной фикцией.
После того, как Федеральная резервная система США повысила процентные ставки на 75 базисных пунктов в среду, центральные банки по всему миру последовали их примеру, повысив риск экономического спада.
Британский фунт упал до 37-летнего минимума, а государственные облигации рухнули после того, как новый министр финансов объявил об историческом снижении налогов и значительном увеличении заимствований.
Евро и иена упали до 20-летнего минимума в четверг, пока японские власти впервые с 1998 года не вышли на рынок, чтобы выкупить иену и остановить ее длительное падение.
Напомним, НБУ повысил прогноз средней цены нефти марки Brent в 2022 году с 74 до 104,9 долларов за баррель. Ожидается, что в 2023 году цена будет 94,3 долларов, в 2024 году - 81,4 долларов.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.