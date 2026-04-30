Цены на нефть Brent достигли четырехлетнего рекорда, - Reuters

По словам экспертов, основная причина роста цен - опасения, что война между США и Ираном может обостриться и привести к длительным перебоям в поставках энергоносителей с Ближнего Востока.

Фьючерсы на нефть Brent выросли на 3,73 доллара, или на 3,2%, до 121,76 доллара за баррель, достигнув внутридневного максимума в 126,41 доллара, самого высокого уровня с 9 марта 2022 года.

Срок действия срочного контракта на поставку в июне истекает в четверг. Более активный июльский контракт составлял 111,89 доллара, что на 1,45 доллара или на 1,3% больше.

Таким образом, цена на сырую нефть марки Brent удвоилась с начала американо-израильской атаки на Иран 28 февраля, а цена на американскую эталонную нефть West Texas Intermediate выросла примерно на 90% из-за фактического закрытия Ормузского пролива, через который транзитируется около пятой части мирового объема нефти и сжиженного природного газа.

Рост цен на нефть рискует привести к новому всплеску мировой инфляции и повышению цен на бензин в США накануне промежуточных выборов позже в этом году.

"Ценам на нефть сейчас не нужно особого поощрения, чтобы соблазнить их рост. Тем, кто не считает, что цены на Brent имеют потенциал достичь 150 долларов за баррель, стоит сейчас отвести взгляд", - сказал Джон Эванс, представитель нефтяного брокера PVM.

Фьючерсы на сырую нефть WTI показали меньший прирост, выросши на 1,49 доллара, или 1,4%, до 108,37 доллара. Контракт ранее достиг отметки в 110,93 доллара, что является самым высоким показателем с 7 апреля.

Оба показателя растут уже четвертый месяц подряд, что отражает опасения, что конфликт с Ираном может задушить мировые поставки нефти на следующие месяцы.