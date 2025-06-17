Доллар дорожает, евро подскочил до максимума: какие курсы в обменниках
Курс доллара в обменных пунктах Украины немного подорожал. Единая европейская валюта выросла до максимума.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.
По состоянию на утро 17 июня средний курс продажи доллара в Украине вырос на 5 копеек до- 41,70 гривен, курс евро вырос на 20 копеек до 48,45 гривен.
В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,20 гривен, евро по 47,50 гривен.
На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,54-41,57 грн/доллар (покупка-продажа) - снижение на 4 копейки по сравнению с закрытием в предыдущий день.
Официальный курс
Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Курс евро во второй раз превысил уровень 48 гривен.
Официальный курс на 17 июня 2025 года установлен на таком уровне: 41,5306 гривен за 1 доллар (+0,0840 грн).
Официальный курс евро составит 48,0675 гривен за 1 евро (+0,3749 грн). Курс немного ниже исторического максимума 13 июня (48,0825 грн).
Курс евро-доллар
За последние три месяца евро вырос на 11% по отношению к доллару, достигнув в 12 июня самого высокого уровня за почти четыре года - 1,1632 доллара.
Однако вице-президент Европейского центрального банка Луис де Гиндос опроверг мнение, что евро вскоре может бросить вызов статусу доллара как доминирующей мировой валюты.
Де Гиндос заявил, что, хотя чрезмерные государственные расходы и нестабильная политика в США поставили под сомнение устойчивость долга и статус доллара, в надежности Федеральной резервной системы США сомнений нет.
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