Цены на квартиры в разных городах Украины: где "вторичка" растет быстрее всего

В Украине зафиксирован существенный рост цен на однокомнатные квартиры на вторичном рынке. Наибольшее подорожание - в Харькове, где за период с января по апрель 2025 года цены выросли на 11%.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные OLX Недвижимость.
Украинский рынок вторичной недвижимости продолжает меняться под влиянием войны и внутренней миграции. Аналитики исследовали, как с января по апрель 2025 года изменились медианные цены на покупку однокомнатных квартир в городах Украины. Наибольшее подорожание - в городах-миллионниках, хотя часть западных регионов демонстрирует стабильность или даже снижение.
Лидером по росту стала столица Слобожанщины - Харьков. Несмотря на сложную ситуацию с безопасностью, цены там подскочили на 11%, до 851 тысячи гривен (около 20,4 тысячи долларов). Эксперты объясняют это активизацией внутреннего рынка: местные жители, которые остаются в городе, ищут доступное жилье, а предложение ограничено.
В Одессе цены выросли на 8%, достигнув 1,6 миллиона гривен. В Киеве стоимость жилья выросла на 5% - до 3 миллионов гривен (71,9 тысячи долларов). Это свидетельствует о стабильном спросе на жилье в крупных городах с развитой инфраструктурой и сравнительно высоким уровнем безопасности.
Западная Украина, которая с начала полномасштабного вторжения стала убежищем для сотен тысяч переселенцев, пока демонстрирует более сдержанную динамику. Однако некоторые города все же фиксируют рост:
В этих регионах спрос на жилье остается стабильным, но без всплесков, которые были в 2022-2023 годах.
Наиболее неожиданное снижение цен - во Львове, где зафиксировали падение на 2%. Средняя цена однокомнатной квартиры в городе составляет 2,3 миллиона гривен (около 55,1 тысячи долларов) - это все еще самый высокий показатель на западе.
Снижение также наблюдается в:
Причины - разные: во Львове - возможная коррекция после перегретого рынка, в Николаеве - близость к фронту и риски безопасности.
Аналитики отмечают, что рынок вторичного жилья в Украине остается чрезвычайно сегментированным. В Киеве, Харькове, Одессе заметны признаки постепенного оживления, в большинстве других городов - стабильность. Снижение цен во Львове может быть сигналом, что ажиотажный спрос начал спадать, или же это краткосрочный эффект.
Для покупателей - это момент для взвешенных решений. В городах с минимальным ростом или падением цен можно торговаться. Для продавцов - время или воспользоваться относительным спросом, или ждать лучших времен, в зависимости от региона.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что с начала 2025 года аренда жилья в Украине выросла на 3,1%. Дороже всего снимать квартиру в западных областях - в частности, на Закарпатье, во Львове и Ровно. Самые низкие цены - на юге и востоке. Из-за войны украинцы менее охотно покупают жилье, хотя инвестирование в него остается выгодной альтернативой аренде.
В Киеве аренда однокомнатных квартир за год выросла до 37%, даже в спальных районах. Несмотря на это, спрос снижается - особенно в центре столицы. Зато активность арендаторов растет в пригороде, где цены также поднялись, но жилье новее и выгоднее по соотношению "цена-качество".
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