Цены на квартиры в разных городах Украины: где "вторичка" растет быстрее всего

Украинский рынок вторичной недвижимости продолжает меняться под влиянием войны и внутренней миграции. Аналитики исследовали, как с января по апрель 2025 года изменились медианные цены на покупку однокомнатных квартир в городах Украины. Наибольшее подорожание - в городах-миллионниках, хотя часть западных регионов демонстрирует стабильность или даже снижение.

Харьков удивил - цены выросли на 11%

Лидером по росту стала столица Слобожанщины - Харьков. Несмотря на сложную ситуацию с безопасностью, цены там подскочили на 11%, до 851 тысячи гривен (около 20,4 тысячи долларов). Эксперты объясняют это активизацией внутреннего рынка: местные жители, которые остаются в городе, ищут доступное жилье, а предложение ограничено.

В Одессе цены выросли на 8%, достигнув 1,6 миллиона гривен. В Киеве стоимость жилья выросла на 5% - до 3 миллионов гривен (71,9 тысячи долларов). Это свидетельствует о стабильном спросе на жилье в крупных городах с развитой инфраструктурой и сравнительно высоким уровнем безопасности.

Запад держится стабильно, но с нюансами

Западная Украина, которая с начала полномасштабного вторжения стала убежищем для сотен тысяч переселенцев, пока демонстрирует более сдержанную динамику. Однако некоторые города все же фиксируют рост:

Черновцы - на 6%, до 1,6 миллиона гривен;

Тернополь - на 6%, до 1,7 миллиона гривен;

Ивано-Франковск - на 2%, до 1,7 миллиона гривен;

Хмельницкий - на 3%, до 1,2 миллиона гривен;

Ровно - на 0,3%, 1,5 миллиона гривен.

В этих регионах спрос на жилье остается стабильным, но без всплесков, которые были в 2022-2023 годах.

Где недвижимость дешевеет

Наиболее неожиданное снижение цен - во Львове, где зафиксировали падение на 2%. Средняя цена однокомнатной квартиры в городе составляет 2,3 миллиона гривен (около 55,1 тысячи долларов) - это все еще самый высокий показатель на западе.

Снижение также наблюдается в:

Виннице - на 2%, до 2 миллионов гривен;

Кропивницком - на 2%, до 994 тысяч гривен;

Николаеве - на 1%, до 780 тысяч гривен.

Причины - разные: во Львове - возможная коррекция после перегретого рынка, в Николаеве - близость к фронту и риски безопасности.

Что это значит для покупателей и продавцов

Аналитики отмечают, что рынок вторичного жилья в Украине остается чрезвычайно сегментированным. В Киеве, Харькове, Одессе заметны признаки постепенного оживления, в большинстве других городов - стабильность. Снижение цен во Львове может быть сигналом, что ажиотажный спрос начал спадать, или же это краткосрочный эффект.

Для покупателей - это момент для взвешенных решений. В городах с минимальным ростом или падением цен можно торговаться. Для продавцов - время или воспользоваться относительным спросом, или ждать лучших времен, в зависимости от региона.