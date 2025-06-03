Цены в Киеве снова взлетели. Сколько теперь придется отдать за аренду жилья

Киев стабильно входит в тройку городов с самой дорогой арендой жилья. За последние полгода цены снова подскочили на все виды квартир, больше всего подорожали трехкомнатные - на 27%.
РБК-Украина со ссылкой на данные ЛУН рассказывает, как изменилась стоимость аренды в столице.
Цены на однокомнатные квартиры начали расти в апреле. Сейчас средняя цена аренды - 18 тысяч гривен, это на 9% дороже, чем было раньше. Стоимость жилья очень зависит от района. Дороже всего на Печерске - 33 300 гривен, самые дешевые квартиры - в Деснянском районе, здесь средняя цена составляет 9 150 гривен.
В пригороде столицы аренда однокомнатных квартир колеблется в пределах 10-12,5 тысяч гривен в месяц.
Двухкомнатные квартиры подорожали на 14% за полгода. В среднем их сдают за 26 тысяч гривен в месяц, но в целом по городу цена отличается - от 12 тысяч в Деснянском районе, до 45 800 гривен на Печерске. В городах-спутниках Киева двухкомнатные квартиры сдают за 17-20 тысяч гривен.
Больше всего за полгода подскочили в цене трехкомнатные квартиры - на 27%. Средняя цена на них сейчас составляет 48 тысяч гривен. Стоимость колеблется от 20 тысяч гривен на Святошино до 70 800 гривен на Печерске. Данных о ценах на аренду трехкомнатных квартир в пригороде Киева нет.
Добавим, что киевляне в среднем тратят 63% заработка на аренду жилья. Дороже всего квартиры стоят в дореволюционных домах и новостройках, построенных после 2010 года. Дешевле всего - в хрущевках и панельках.
Ранее мы писали о том, что цены на вторичном рынке недвижимости Украины продолжают расти, в некоторых городах они подскочили более чем на 10% за полгода. Рекордсменом снова стал Ужгород - здесь однокомнатные квартиры подорожали на 19% в валюте.
Читайте также о том, что будет с ценами на рынке недвижимости летом 2025 года.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.