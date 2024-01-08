Цены на газ в Украине за год упали в два раза: сколько стоит топливо

Таким образом, газ дешевеет второй месяц подряд. За 2023 год цена опустилась почти в два раза.

Средняя цена газа рассчитывается по формуле для целей Налогового кодекса Украины по взиманию рентной платы за использование недр.

Прогноз цены

После резкого роста с середины 2021 года цены на газ с начала 2023 года в Европе значительно снизились и сегодня находятся на уровне 350 долларов за тысячу кубометров (9,2 тысяч гривен).

По прогнозу НБУ, цены на природный газ на европейском рынке после сезонного роста в отопительный период будут постепенно снижаться. Этому будут способствовать увеличению производства СПГ в США и странах Африки, дальнейшая ориентация поставок более дешевого российского газа в Китай и Индию, что будет уменьшать спрос на него со стороны этих стран на других рынках, а также более сбалансированное накопление запасов в связи с поставками СПГ.

НБУ прогнозирует, что в 2023 году цены упадут на 61,9% до 517,1 долларов за тысячу кубометров, в 2024 году вырастут на 2,9% до 532,3 долларов, в 2025 году упадут на 18,9% до 431,8 долларов.

В Украине во время войны действует мораторий на повышение тарифов на газ для населения, поэтому цена остается неизменной - 7,96 тысяч гривен за тысячу кубометров.