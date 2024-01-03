Цены на газ обвалились в США и Европе: что стало причиной

Эта зима обещает стать одной из самых мягких за последние годы, что снизило спрос на топливо для отопления и обрушило фьючерсы на газ в США примерно на 35% по сравнению с январем прошлого года.

Это ошеломляющий разворот для сырьевого товара, который поднялся до 14-летнего максимума в 2022 году после того, как Россия вторглась в Украину, а Европа потребовала американских поставок.

Теперь геополитическая напряженность отошла на второй план, поскольку погода была настолько теплой, что в Центральном парке Нью-Йорка в декабре была весенняя температура

Во многом это связано с изменением климата и Эль-Ниньо, потеплением тропической части Тихого океана, которое может вызвать теплые зимы на севере США. Всемирная метеорологическая организация объявила прошлый год самым жарким за всю историю наблюдений, и ожидается, что тепло продлится еще несколько месяцев.

Цены получают некоторую поддержку от экспорта сжиженного природного газа, ведущим поставщиком которого в настоящее время являются США.

Но Европа - важнейший рынок для этого топлива - также переживает необычное тепло (даже с учетом резкого похолодания в Скандинавии). Фьючерсы на газ 2 января упали до самого низкого уровня почти за пять месяцев - 340 долларов за тысячу кубометров.

Прогноз цены

По прогнозу НБУ, цены на природный газ на европейском рынке после сезонного роста в отопительный период будут постепенно снижаться. Этому будут способствовать увеличению производства СПГ в США и странах Африки, дальнейшая ориентация поставок более дешевого российского газа в Китай и Индию, что будет уменьшать спрос на него со стороны этих стран на других рынках, а также более сбалансированное накопление запасов в связи с поставками СПГ.

НБУ прогнозирует, что в 2023 году цены упадут на 61,9% до 517,1 долларов за тысячу кубометров, в 2024 году вырастут на 2,9% до 532,3 долларов, в 2025 году упадут на 18,9% до 431,8 долларов.