Цены на газ для населения: поставщики обнародовали тарифы на август

В августе 2023 года годовые тарифы на газ для населения предлагают 12 поставщиков. Цены колеблются от 7,70 до 10 гривен за кубометр.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компаний.
Цены поставщиков:
В то же время, после того, как в мае 2022 года "Нафтогаз" получил всех клиентов группы компаний Дмитрия Фирташа "Твой Газсбыт", государственная компания заняла 98% рынка поставок газа для населения.
В Украине во время войны действует мораторий на повышение тарифов на газ. Цена на природный газ для бытовых потребителей не подлежит увеличению цены, которая применялась в отношениях между поставщиком и бытовыми потребителями по состоянию на 24 февраля 2022 года.
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