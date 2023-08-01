Цены на газ для населения: поставщики обнародовали тарифы на август
В августе 2023 года годовые тарифы на газ для населения предлагают 12 поставщиков. Цены колеблются от 7,70 до 10 гривен за кубометр.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компаний.
Цены поставщиков:
- "Эру Людям" - 7,70 гривен
- "Энерджи трейд групп" - 7,799
- "Нафтогаз Украины" - 7,96
- "Тернопольгаз сбыт" - 7,96
- "Прикарпат энерго трейд" - 7,98
- "Полтавагаз сбыт" - 7,99
- "Галнафтогаз"
- "Львовэнергосбыт" - 8,20
- "Киевские энергетические услуги" (YASNO) - 8,46
- "Днепровские энергетические услуги" (YASNO) - 8,46
- "Аскания Энерджи"
- "СветГаз" - 9,99.
В то же время, после того, как в мае 2022 года "Нафтогаз" получил всех клиентов группы компаний Дмитрия Фирташа "Твой Газсбыт", государственная компания заняла 98% рынка поставок газа для населения.
В Украине во время войны действует мораторий на повышение тарифов на газ. Цена на природный газ для бытовых потребителей не подлежит увеличению цены, которая применялась в отношениях между поставщиком и бытовыми потребителями по состоянию на 24 февраля 2022 года.
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