Цены на газ для населения: поставщики обнародовали тарифы на август

В августе 2023 года годовые тарифы на газ для населения предлагают 12 поставщиков. Цены колеблются от 7,70 до 10 гривен за кубометр.

Цены поставщиков:

"Эру Людям" - 7,70 гривен

"Энерджи трейд групп" - 7,799

"Нафтогаз Украины" - 7,96

"Тернопольгаз сбыт" - 7,96

"Прикарпат энерго трейд" - 7,98

"Полтавагаз сбыт" - 7,99

"Галнафтогаз"

"Львовэнергосбыт" - 8,20

"Киевские энергетические услуги" (YASNO) - 8,46

"Днепровские энергетические услуги" (YASNO) - 8,46

"Аскания Энерджи"

"СветГаз" - 9,99.

В то же время, после того, как в мае 2022 года "Нафтогаз" получил всех клиентов группы компаний Дмитрия Фирташа "Твой Газсбыт", государственная компания заняла 98% рынка поставок газа для населения.

В Украине во время войны действует мораторий на повышение тарифов на газ. Цена на природный газ для бытовых потребителей не подлежит увеличению цены, которая применялась в отношениях между поставщиком и бытовыми потребителями по состоянию на 24 февраля 2022 года.