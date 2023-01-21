Цены на газ в Европе выросли впервые с начала декабря: что стало причиной

Хотя уровни в хранилищах в регионе намного превышают сезонные нормы, а импорт сжиженного природного газа продолжается, похолодание увеличило потребление. Трейдеры также внимательно следят за конкуренцией с Азией за топливо, поскольку глобальный рынок остается напряженным.

Ранее на этой неделе цена опустилась до 600 долларов за тысячу кубометров. Мягкая погода этой зимой помогла сохранить высокие запасы, что заставило некоторых политиков предположить, что худшее из энергетического кризиса в Европе уже позади.

Тем не менее, есть опасения, что использование топлива может начать восстанавливаться после того, как цены упали до 16-месячного минимума.

"В то время как ситуация с хранилищами с избытком СПГ подталкивают рынок к снижению, мы сталкиваемся с сопротивлением со стороны потенциального промышленного спроса", - сказал Том Марцек-Мансер, глава отдела газовой аналитики ICIS в Лондоне. Он отметил, что производство аммиака в Европе снова стало прибыльным, что может привести к увеличению потребления.

Кроме того, поставки из Норвегии остаются ограниченными в связи с техническим обслуживанием. Поставки из России через Украину, также сократились на этой неделе, хотя некоторые аналитики предполагают, что это может быть связано со снижением спроса со стороны покупателей, а не с проблемами с поставками.

Перебои в работе АЭС во Франции усиливают беспокойство рынка: в пятницу сокращение мощностей на другом блоке Electricite de France SA было продлено на шесть недель.

"Хотя перспективы, безусловно, улучшились, мы по-прежнему ожидаем волатильности цен на газ в ближайшие месяцы. Рынок не должен успокаиваться, из-за теплой погоды этой зимой", говорится заметке аналитиков JPMorgan Chase & Co.