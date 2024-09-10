Цены на газ в Европе выросли из-за первого в этом сезоне похолодания

Фьючерсы на хабе TTF в Нидерландах выросли на 1,2% до 37,8 евро за мегаватт-час (около 425 долларов за тысячу кубометров). Газ дорожает третий день подряд. Цены относительно высоки для этого времени года и колеблются на фоне ряда недавних сбоев поставок и геополитических рисков.

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Как отмечает Bloomberg, на данный момент мощная ветровая генерация помогает поддерживать рынок сбалансированным и 10 сентября обеспечивала около половины поставок электроэнергии в Великобритании.

Кроме того, подземные хранилищах ЕС заполнены почти на 93%.

Тем не менее, первое похолодание сезона может привести к росту потребления топлива в северо-западной Европе в то время, когда основные мировые производители сталкиваются с потенциальными перебоями в своей деятельности.

Побережье Мексиканского залива США, где базируются многие европейские поставщики топлива, готовится к усиливающемуся шторму. А экспортный объект в Австралии усилил сокращение мощностей из-за проверок безопасности.