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Цены на газ в Европе выросли из-за первого в этом сезоне похолодания

Фото: Газ в Европе подорожал из-за похолодания в начале сентября (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Цены на природный газ в Европе немного выросли на фоне первого в этом сезоне похолодания, которое может привести к повышению спроса в преддверии официального начала отопительного сезона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Лондонскую биржу ICE.

Фьючерсы на хабе TTF в Нидерландах выросли на 1,2% до 37,8 евро за мегаватт-час (около 425 долларов за тысячу кубометров). Газ дорожает третий день подряд. Цены относительно высоки для этого времени года и колеблются на фоне ряда недавних сбоев поставок и геополитических рисков.

www.ice.com

Как отмечает Bloomberg, на данный момент мощная ветровая генерация помогает поддерживать рынок сбалансированным и 10 сентября обеспечивала около половины поставок электроэнергии в Великобритании.

Кроме того, подземные хранилищах ЕС заполнены почти на 93%.

Тем не менее, первое похолодание сезона может привести к росту потребления топлива в северо-западной Европе в то время, когда основные мировые производители сталкиваются с потенциальными перебоями в своей деятельности.

Побережье Мексиканского залива США, где базируются многие европейские поставщики топлива, готовится к усиливающемуся шторму. А экспортный объект в Австралии усилил сокращение мощностей из-за проверок безопасности.

Как сообщало РБК-Украина, "Нафтогаз Украины" планирует начать закупку газа в ЕС за средства кредита ЕБРР уже в сентябре этого года. По данным источников РБК-Украина, закупки будут оформляться на таможенный склад. При этом газ будет оплачен и закачан в подземные хранилища Украины.

В Украине газ дорожал четыре месяца подряд. По данным Минэкономики, фактическая цена реализации газа в Украине в августе 2024 года выросла на 2,3% до 12 995 гривен за 1 тыс. кубометров без НДС.

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