Цены на газ в Европе рухнули в начале 2025 года

Фьючерсы на хабе TTF в Нидерландах сегодня упали на 2% до 44 евро за мегаватт-час (около 480 долларов за тысячу кубометров). Это на 14% меньше, чем максимум, достигнутый 2 января.

www.ice.com

Как отмечает Bloomberg, хотя температура ниже нормы в регионе сохранится до начала следующей недели, ожидается, что за этим последуют более мягкие условия, что ослабит давление на сокращающиеся запасы.

Поставки сжиженного природного газа также продолжаются, компенсируют последствия потери транзита российского газа через Украину в этом году.

"Мы по-прежнему считаем, что текущих цен достаточно для сохранения запасов в хранилищах и восстановления запасов сверх европейских целевых показателей к концу октября, если не произойдет серьезного ужесточения рынка из-за периода необычно холодной погоды или существенных перебоев в поставках", - заявили аналитики Energy Aspects

По данным BNP Paribas SA, летом цены на газ продолжат снижаться до 40 евро за мегаватт-час. "Мы считаем, что задача пополнения запасов до целевого показателя ЕС в 90% к 1 ноября менее сложна, чем предполагают текущие рыночные цены", - заявили в банке.