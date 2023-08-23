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Цены на газ в Европе обвалились на 10%: что стало причиной

Фото: цены на газ в Европе упали на 10% (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Европейские цены на природный газ упали на 10%, поскольку переговоры, направленные на предотвращение забастовок на австралийских предприятиях по производству СПГ, вышли на финальную стадию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

В течение дня цены падали на 18%, однако в итоге фьючерсы на хабе TTF в Нидерландах упали на 10,5% до 38,40 евро за мегаватт-час (около 440 долларов за тысячу кубометров).

Риск перебоев в экспорте СПГ из Австралии, одного из крупнейших производителей в мире, привел к росту цен в Азии и Европе в этом месяце, а во вторник цены достигли самого высокого уровня с апреля - 42,9 евро за мегаватт-час.

Хотя забастовки на предприятиях, принадлежащих Woodside Energy Group Ltd. и Chevron Corp., могут поставить под угрозу до 10% мировых поставок СПГ, некоторые трейдеры считают недавние ценовые изменения слишком сильными.

Компания и официальные лица, представляющие работников завода по производству СПГ на Северо-Западном шельфе, встречаются в Перте, и если не будет прогресса, забастовки могут начаться уже 2 сентября.

Напомним, уровень заполненности газовых хранилищ в странах ЕС хранилищ 16 августа достиг 90,1%. Цель ЕС, поставленная для достижения этого показателя к 1 ноября, превышена на 2,5 месяца раньше.

Европейские цены на газ снижаются и приблизились к средним допандемическим уровням. НБУ прогнозирует, что в 2023 году цены на хабе TTF в Нидерландах упадут на 56,9% до 584,4 долларов за тысячу кубометров.

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