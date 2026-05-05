Цены на электроэнергию снизились после изменения прайс-кепов, - Центр Разумкова

"Манипуляции сторонников жестких административных методов регулирования цен на электроэнергию путем установления предельных цен провалены", - написал он.

По словам эксперта, прогнозы относительно резкого подорожания электроэнергии после пересмотра прайс-кэпов не оправдались.

"В течение всего апреля мы слышали хорошо срежиссированное постановление с организованного плача в СМИ что повышение прайс-кэпов с 1 мая приведет к якобы резкому скачку цен на электроэнергию. Ничего этого не произошло", - отметил Омельченко.

Он подчеркнул, что текущая динамика цен свидетельствует о том, что рынок электроэнергии в Украине работает, а ценообразование определяется спросом и предложением, а не административными ограничениями.

Также эксперт отметил, что из-за украинской специфики установления предельных цен Украина за последние семь лет потеряла миллиарды евро инвестиций в генерацию.

"Только после необоснованного снижения НКРЭКУ прайс-кепов с 1 апреля инвесторы отказались от десятков проектов в распределительную генерацию, которая является критически необходимой для прохождения следующих отопительных сезонов", - добавил Омельченко.