RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Авто Tech

Цены на электроэнергию снизились после изменения прайс-кепов, - Центр Разумкова

16:36 05.05.2026 Вт
2 мин
Энергетический рынок показал неожиданную устойчивость после снятия старых ограничений
aimg Юлия Бойко
Эксперт сделал заявление о последствиях пересмотра предельных цен (фото: Freepik)

Изменение прайс-кепов с 1 мая не привело к ожидаемому скачку цен, а наоборот - продемонстрировало эффективность рыночных механизмов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение директора энергетических программ Центра Разумкова Владимира Омельченко в Facebook.

Читайте также: Эксперт объяснил, как именно повлияло изменение прайс-кепов на энергорынок

"Манипуляции сторонников жестких административных методов регулирования цен на электроэнергию путем установления предельных цен провалены", - написал он.

По словам эксперта, прогнозы относительно резкого подорожания электроэнергии после пересмотра прайс-кэпов не оправдались.

"В течение всего апреля мы слышали хорошо срежиссированное постановление с организованного плача в СМИ что повышение прайс-кэпов с 1 мая приведет к якобы резкому скачку цен на электроэнергию. Ничего этого не произошло", - отметил Омельченко.

Он подчеркнул, что текущая динамика цен свидетельствует о том, что рынок электроэнергии в Украине работает, а ценообразование определяется спросом и предложением, а не административными ограничениями.

Читайте также: Что блокирует развитие энергорынка: инвестор назвал ключевые барьеры

Также эксперт отметил, что из-за украинской специфики установления предельных цен Украина за последние семь лет потеряла миллиарды евро инвестиций в генерацию.

"Только после необоснованного снижения НКРЭКУ прайс-кепов с 1 апреля инвесторы отказались от десятков проектов в распределительную генерацию, которая является критически необходимой для прохождения следующих отопительных сезонов", - добавил Омельченко.

Ранее аналитик ExPro Дарья Орлова отметила, что изменение прайс-кэпов стало критически необходимым шагом для обеспечения импорта электроэнергии и стабильной работы генерации в условиях ожидаемого летнего дефицита.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ЭлектроэнергияТарифы на ЖКХ