Цены на дизель в Европе растут быстрее нефти: чего ожидать в Украине

С начала войны 13 июня цена на нефть марки Brent выросла на 10% и превысила 76 долларов за баррель. Инвесторы опасаются перебоев в поставках через Ормузский пролив, через который проходит около пятой части мирового экспорта нефти и нефтепродуктов.

Угроза энергетического шока

Дополнительное напряжение вызвало обсуждение возможного участия США в израильской кампании против Ирана. Это усилило опасения по поводу возможного энергетического шока мирового масштаба.

На фоне этих событий цены на дизель в Европе резко выросли. Котировки ICE Low Sulphur Gasoil поднялись почти на 15% с 12 июня. Этот рост стал продолжением предыдущего тренда, вызванного высоким мировым спросом и низкими запасами топлива в США и ЕС.

Уязвимость Европы и роль Ближнего Востока

Ближний Восток играет важную роль в мировом экспорте дизеля, поставляя 831 тысячу баррелей в сутки, что составляет около 17% мирового морского импорта. Основные поставщики - Кувейт, ОАЭ и Саудовская Аравия.

В Европе дизель используется как в частном и коммерческом транспорте, так и в промышленности. На него приходится 44% от общего потребления нефти в регионе. В 2024 году Европа импортировала свыше 1,2 млн баррелей дизеля в сутки - примерно пятую часть всего потребления.



Прибыль для европейских НПЗ

Рост цен на дизель принес неожиданную выгоду европейским нефтеперерабатывающим заводам. Маржа переработки дизеля выросла более чем на 30% с начала конфликта, достигнув максимума за 14 месяцев.

Это особенно показательно, учитывая рост цен на сырую нефть. Обычно маржа переработки снижается при подорожании сырья, но в данном случае цены на дизель растут быстрее, чем стоимость нефти, что играет на руку европейским производителям.

Лазейка с российским дизелем

Наряду с краткосрочными рисками, на рынке дизеля в Европе сохраняются и долгосрочные вызовы. После начала вторжения России в Украину ЕС и Великобритания ввели запрет на импорт российской нефти, и доля дизеля из РФ упала с 40% до менее чем 1%.

Однако Европа продолжила покупать дизель у Турции, Индии и стран Ближнего Востока. Иногда это топливо производится из российской нефти, что стало лазейкой в санкциях. Особенно это касается Индии, которая выигрывает от ограничения цен на российскую нефть.

Попытка закрыть лазейку

Теперь Евросоюз хочет закрыть эту лазейку, предложив запретить импорт переработанных нефтепродуктов, произведенных из российской нефти. Однако реализация такого запрета будет крайне сложной, поскольку НПЗ используют смеси разных сортов нефти, и отследить происхождение готового продукта практически невозможно.

Таким образом, рынок дизеля в Европе сталкивается с серьезными неопределенностями как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Это означает, что высокая волатильность цен и перерабатывающих марж сохранится в обозримом будущем.