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Цены на бензин, дизель и автогаз снижаются: сколько стоит топливо на АЗС

Фото: цены на бензин снижаются на АЗС (Getty Imageі)
Автор: Александр Белоус

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 17 января 2023 года по сравнению с предыдущим торговым днем немного снизились. Автогаз подешевел на 11 копеек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-95 составляют 50,70 гривен за литр (-0,07 гривен), на дизельное топливо - 54,36 гривен за литр (-0,09 гривен), на автогаз - 28,15 гривен за литр (-0,11 гривен).

Розничные цены в Украине:

Напомним, по данным Госстата, в декабре 2022 года по сравнению с декабрем 2021 года бензин А-92 подешевел на 68,6% до 50,0 гривен за литр, бензин А-95 на 68,5% до 51,3 гривен за литр. Дизельное топливо подорожало на 85,7% до 55,0 гривен за литр.

При этом газ сжиженный для автомобилей подорожал на 52,3% до 29,1 гривен за литр.

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Цены на бензин