В пятницу, 20 ноября, украинские сети АЗС продолжили снижать стоимость топлива. Сразу четыре крупных оператора - OKKO, WOG, "Укрнафта" и UPG - переписали ценники в сторону уменьшения на бензины и дизельное топливо.
Сколько стоит топливо на популярных АЗС сегодня – читайте в материале РБК-Украина ниже.
UPG снизила цены: Сеть UPG сбросила по 1,00 грн/л на все марки бензина и дизеля. Стандартный бензин А-95 подешевел до 83,90 грн/л, UPG 95 – до 85,90 грн/л, а высокооктановый UPG 100 – до 96,90 грн/л. Обычный дизель EURO DIESEL опустился до 98,56 грн/л, а upgDIESEL – до 100,90 грн/л.
OKKO снижает стоимость бензинов, а WOG – дизеля: Второй день подряд сеть OKKO уменьшает цены на все марки бензина на 1,00 грн/л – А-95 Евро подешевел до 88,90 грн/л, Pulls 95 – до 91,90 грн/л, а Pulls 100 - до 98,90 грн/л. В то же время сеть WOG сбросила по 1,00 грн/л на обе марки дизеля (ДТ Евро-5 – до 102,90 грн/л, ДТ Mustang – до 105,90 грн/л).
"Укрнафта" обвалила цену на фирменный 95-й бензин: Государственная сеть снизила стоимость бензина 95 Energy сразу на 3,00 грн/л – до 84,90 грн/л, сравнив его в цене с обычным А-95.
SOCAR и рынок автогаза без изменений: Сеть SOCAR снова оставила все ценники неизменными. Стоимость сжиженного газа также не изменилась ни в одной из мониторинговых сетей.
Где сейчас выгоднее всего заправляться: Самые низкие цены на основные виды светлых нефтепродуктов единолично удерживает UPG: стандартный А-95 стоит 83,90 грн/л, а дизель - 98,56 грн/л. Самый дешевый автогаз предлагает "Укрнафта" и UPG (61,90 грн/л).
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