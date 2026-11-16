Цены на АЗС 16 ноября: сколько стоит бензин, дизель и газ сегодня

Ситуация на рынке

OKKO и UPG снизили цены на дизель на 1 гривну: Сеть OKKO сбросила по 1,00 грн/л на обе марки дизельного топлива - стандартное ДТ Евро подешевело до 104,90 грн/л, а премиальное ДТ Pulls - до 107,90 грн/л. Аналогичное снижение провела сеть UPG, где EURO DIESEL опустился до 100,56 грн/л (вплотную приблизившись к психологической отметке в 100 гривен), а upgDIESEL - до 103,90 грн/л.

"Укрнафта" вернула предварительную цену на А-95 Energy: После вчерашнего однодневного снижения фирменный бензин 95 Energy в государственной сети подорожал на +3,00 грн/л - до 89,90 грн/л, восстановив стандартную трехгривневую разницу с обычным А-95 (86,90 грн/л).

Стабильность в других сегментах: Операторы WOG и SOCAR в понедельник оставили ценники на все виды топлива без изменений. Стоимость автогаза также не изменилась ни в одной из мониторинговых сетей.

Где сейчас выгоднее всего заправляться: Самую низкую цену на бензин А-95 удерживают "Укрнафта" и UPG (86,90 грн/л). Самый дешевый дизель предлагает UPG (100,56 грн/л), а самый низкий ценник на автогаз хранит "Укрнафта" (60,90 грн/л).

Фото: цены на АЗС 16 ноября (инфографика РБК-Украина)

Детализация цен на АЗС 16 ноября

OKKO

Бензин Pulls 100: 100,90 грн

Бензин Pulls 95: 93,90 грн

Бензин А-95 Евро: 90,90 грн

ДТ Pulls: 107,90 грн (-1 грн)

ДТ Евро: 104,90 грн (-1 грн)

Газ: 63,90 грн

WOG

Бензин 100: 100,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 93,90 грн

Бензин 95 Евро: 90,90 грн

ДТ Mustang: 108,90 грн

ДТ Евро-5: 105,90 грн

Газ: 63,50 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 102,00 грн

Бензин NANO 95: 94,90 грн

Бензин А-95: 91,90 грн

ДТ NANO Extro: 109,00 грн

ДТ NANO: 106,00 грн

Газ: 63,90 грн

"Укрнафта"

Бензин 95 (Energy): 89,90 грн (+3 грн)

Бензин А-95: 86,90 грн

Бензин А-92: 84,90 грн

ДТ (Energy): 103,90 грн

ДТ: 101,90 грн

Газ: 60,90 грн

UPG