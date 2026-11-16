Цены на АЗС 16 ноября: сколько стоит бензин, дизель и газ сегодня

В понедельник, 16 ноября, украинские сети АЗС начали новую рабочую неделю с точечного обновления ценников. Главными тенденциями дня стали удешевление дизельного топлива в сетях OKKO и UPG, а также возврат цены на фирменный бензин в "Укрнафте".
Сколько стоит топливо на популярных АЗС сегодня - читайте в материале РБК-Украина ниже.
OKKO и UPG снизили цены на дизель на 1 гривну: Сеть OKKO сбросила по 1,00 грн/л на обе марки дизельного топлива - стандартное ДТ Евро подешевело до 104,90 грн/л, а премиальное ДТ Pulls - до 107,90 грн/л. Аналогичное снижение провела сеть UPG, где EURO DIESEL опустился до 100,56 грн/л (вплотную приблизившись к психологической отметке в 100 гривен), а upgDIESEL - до 103,90 грн/л.
"Укрнафта" вернула предварительную цену на А-95 Energy: После вчерашнего однодневного снижения фирменный бензин 95 Energy в государственной сети подорожал на +3,00 грн/л - до 89,90 грн/л, восстановив стандартную трехгривневую разницу с обычным А-95 (86,90 грн/л).
Стабильность в других сегментах: Операторы WOG и SOCAR в понедельник оставили ценники на все виды топлива без изменений. Стоимость автогаза также не изменилась ни в одной из мониторинговых сетей.
Где сейчас выгоднее всего заправляться: Самую низкую цену на бензин А-95 удерживают "Укрнафта" и UPG (86,90 грн/л). Самый дешевый дизель предлагает UPG (100,56 грн/л), а самый низкий ценник на автогаз хранит "Укрнафта" (60,90 грн/л).
OKKO
WOG
SOCAR
"Укрнафта"
UPG