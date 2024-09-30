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Цены на автогаз подскочили за месяц после повышения акцизов, бензин и дизель стабильны

Украина, Понедельник 30 сентября 2024 14:54
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Цены на автогаз подскочили за месяц после повышения акцизов, бензин и дизель стабильны Фото: Цены на автогаз выросли в сентябре (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Розничные цены на бензин и дизель в Украине почти не изменились в сентябре 2024 года. Автогаз подорожал на АЗС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

По данным мониторинга, средние розничные цены 30 сентября на бензин А-95 составляют 56,57 гривен за литр (-0,02 гривен за месяц), на дизельное топливо 52,77 гривен за литр (-0,08 гривен), на автогаз 32,92 гривен за литр (+4,05 гривен).

Цены на автогаз подскочили за месяц после повышения акцизов, бензин и дизель стабильны

Цены на АЗС 30 сентября

Цены на автогаз подскочили за месяц после повышения акцизов, бензин и дизель стабильны

Причины изменения цен

Напомним, в Украине с сентября повысили акцизы топливо. Ставки акциза на бензин выросли с 211,5 евро до 242,6 евро, на дизельное топливо со 139,5 евро до 177,6 евро, на автогаз с 52 до 148 евро.

По расчетам авторов проекта, принятие закона приведет к подорожанию бензина на АЗС на 1,50 гривен за литр, дизеля на 1,95 гривен, автогаза на 5,8 гривен за литр.

Как отметил директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн, если цена нефти будет снижаться, то розничные цены на топливо также могут снизиться.

Кроме налогов, основным фактором, который влияет на цену, являются мировые цены на нефть, поскольку Украина с начала войны импортирует почти весь объем топлива. Сегодня нефть Brent стоит около 71 долларов за баррель. За сентябрь цена упала на 9 долларов.

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Цены на бензин
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