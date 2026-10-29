Цена на землю упадет? В Мингаро объяснили, что ждет владельцев паев

Из-за ограничений экспорта аграрной продукции, с июля перестали расти цены на аренду земли сельскохозяйственного назначения, они будут оставаться постоянными до конца этого года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова министра аграрной политики и продовольствия Тараса Высоцкого, которые он сказал на брифинге для СМИ.

"Цены на землю с 1 июля не упали, но перестали расти", - сказал чиновник.

До начала июля имел место двухлетний (с июля 2024 года) тренд на рост стоимости аренды земли сельскохозяйственного назначения, хотя на сегодняшний день он остановился, падения также нет, добавил Высоцкий.

Министр выразил мнение, что текущий тренд (устойчивые цены) будет продолжаться до конца 2026 года.

"Сейчас массового тренда на снижение (цены – ред.) или неуплату (стоимости аренды пайщикам со стороны агрокомпаний – ред.) нет. Все понимают, что земля – это основной ресурс. Я думаю в 2026 году это так и будет", - сказал Высоцкий.

Большинство выплат за пользование паями происходит в четвертом квартале, прокомментировал министра и отметил, что 2026 год в большинстве случаев будет закрыт согласно действующим договорам между агрокомпаниями и владельцами паев.

Тренд цен на землю в 2027 году будет определяться ситуацией вокруг экспорта агропродукции.