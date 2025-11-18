Цена войны для Москвы должна вырасти: Эстония хочет 20-й пакет санкций ЕС против России

По мнению эстонского министра, продолжение российской агрессии против Украины возможно лишь потому, что Москва сохраняет способность финансировать свою военную экономику, прежде всего за счет доходов от экспорта ископаемого топлива. Также она покупает компоненты и технологии с помощью третьих стран.

"Чтобы прекратить агрессию, международное сообщество, включая Европейский Союз и Соединенные Штаты, должно продолжать давление и вводить дальнейшие санкции", - заявил Маргус Цахкна в Вашингтоне, где он находится с официальным визитом.

Он выразил уверенность, что последние два пакета санкций, введенные Европейским Союзом против Москвы, были значительными.

"Однако наша цель - как можно скорее ввести 20-й пакет, который сделает цену войны для России еще больше", - заявил Цахкна.

Он добавил, что санкции должны сопровождаться неограниченным использованием замороженных российских активов.