Цена полиса автогражданки в Украине с начала года выросла в два раза

По данным статистического ведомства, средняя стоимость "услуги в сфере страхования личного транспорта" выросла в феврале 2025 года до 4 599,2 гривен. Это в 2,1 раза больше, чем в декабре прошлого года - 2 188,8 гривен.

При этом за весь прошлый год страхование подорожало на 16,3%.

Новый закон об автогражданке

Напомним, новый закон об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев авто вступил в силу с 1 января 2025 года.

Новый предусматривает постепенное повышение максимальных размеров страхового возмещения с января 2025 года:

за вред жизни и здоровью - с 320 тысяч гривен до 500 тысяч гривен;

за ущерб имуществу - со 160 тысяч гривен до 250 тысяч гривен;

В конце декабря в НБУ заявляли, что информация о том, что с начала года полисы автогражданки сразу вырастут в цене в 2-2,5 раза, не соответствует действительности.

Как отметили в НБУ, стоимость полисов с начала года вырастет на 25-30%. В НБУ также напомнили, что новый закон не прекращает действие действующих полисов, а касается только новых. И для льготных категорий сохраняется возможность оформления полиса за 50% его стоимости.