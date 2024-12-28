Новый закон об автогражданке вступает в силу: на сколько вырастет стоимость полисов

Новый закон об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев автомобилей вступает в силу с 1 января 2025 года. Стоимость полисов вырастет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ .

Стоимость полисов

Как отметили в пресс-службе, информация о том, что с начала года полисы автогражданки сразу вырастут в цене в 2-2,5 раза не соответствует действительности.

По данным НБУ, новый закон действительно дает определенную свободу страховщикам в вопросе определения стоимости полиса, которая будет зависеть от персональной истории водителя. Следовательно, повышение цены в первую очередь коснется клиентов, которые имели негативную историю попадания в ДТП или относятся к категории водителей, которые с большей вероятностью станут участниками ДТП (например, водители с незначительным стажем вождения или в крупных городах).

"Масштабы такого повышения, по предварительным оценкам, в условиях высокой конкуренции этого рынка составят около 25-30%", - говорится в сообщении.

В НБУ также напомнили, что новый закон не прекращает действие действующих полисов, а касается только новых. И для льготных категорий сохраняется возможность оформления полиса за 50% его стоимости.

Бумажные полисы

Регулятор также опровергаю другой миф о том, что с начала года бумажные полисы станут недействительными.

"Нет. Переход на электронный формат договоров "автогражданки" будет осуществляться постепенно. Только через год, с 1 января 2026 года, ожидается окончательный переход от бумажных к электронным полисам с обязательным внесением в электронную централизованную базу данных Моторного (транспортного) страхового бюро Украины", - заявили НБУ.

В центробанке считают, что это окончательно оставит в прошлом практику заключения бумажных договоров в "фургончиках" и многочисленные случаи мошенничества.

Продажа полисов

В НБУ опровергают информацию о том, что новый закон существенно усложнит продажу полисов.

"Нет. Мы действительно настроены прекратить полулегальную торговлю полисами по ценам ниже рыночных, которая много лет искажала конкуренцию, и в корне меняем регулирование деятельности страховых посредников. Однако, по оценкам НБУ, большинство компаний на рынке способны выполнить новые требования, в частности в части защиты прав потребителей, и готовы к увеличению количества клиентов за счет вытеснения с рынка недобросовестных игроков", - говорится в сообщении.

Как отметили в НБУ, новый закон должен превратить популярный страховой продукт из формальной бумажки для полиции в действенный инструмент покрытия рисков автовладельца, ведь содержит такие новации:

отмена коэффициента износа и введение принципа, что страховое возмещение должно обеспечить приведение автомобиля в состояние, в котором он был до ДТП;

введение прямого урегулирования ущерба автомобилю в результате ДТП, или возможности потерпевшего обратиться за страховой выплатой к своему страховщику;

ограничение предельного срока решения о страховой выплате сроком в 90 дней и внедрение пени к страховщику за нарушение такого срока;

отмена ограничения максимальной суммы страхового возмещения по европротоколу;

осуществление выплат МТСБУ вместо страховщика, которому аннулирована лицензия, еще до завершения соответствующего судебного дела о банкротстве и окончательной ликвидации.

Нормы закона

В мае 2024 года Верховная Рада приняла новый закон об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств вместо закона, который действовал с 2005 года.

Новый предусматривает постепенное повышение максимальных размеров страхового возмещения:

с января 2025 года:

- за вред жизни и здоровью - с 320 тысяч гривен до 500 тысяч гривен;

- за ущерб имуществу - с 160 тысяч гривен до 250 тысяч гривен;

с января 2026 года, но после окончания военного положения:

- за вред жизни и здоровью - до 1 млн гривен;

- за ущерб имуществу - до 2 млн гривен;

в течение четырех лет с момента вступления Украины в Европейский Союз:

- за вред жизни и здоровью - до эквивалента от 1,3 млн евро на одно пострадавшее физическое лицо и от 6,45 млн евро на один страховой случай;

- за ущерб имуществу - до эквивалента от 1,3 млн евро на один страховой случай.

В случае аннулирования лицензии страховщику выплаты за него будет осуществлять МТСБУ, не дожидаясь завершения судебного дела о банкротстве и окончательной ликвидации.