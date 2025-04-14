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Цена одной финансовой услуги в Украине подскочила более чем в два раза

Украина, Понедельник 14 апреля 2025 14:42
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Цена одной финансовой услуги в Украине подскочила более чем в два раза Фото: Полис автогражданки стоит в Украине 4,6 тысяч гривен (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Общий рост цен в Украине ускорился в последнее время. Но даже на этом фоне выделятся стоимость обязательного страхового полиса для водителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Государственной службы статистики.

По данным статистического ведомства, средняя стоимость "услуги в сфере страхования личного транспорта" выросла в март 2025 года до 4 632,5 гривен. Это в 2,1 раза больше, чем в декабре прошлого года - 2 188,8 гривен.

При этом за весь прошлый год страхование подорожало на 16,3%.

В НБУ отмечают, что "изменение подходов к расчету стоимости полиса ОСАГО" стало одним из факторов ценового давления.

Новый закон об автогражданке

Напомним, новый закон об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев авто вступил в силу с 1 января 2025 года.

Новый закон отменяет государственное регулирование цен на полисы автогражданской ответственности, вводя индивидуальный подход к определению стоимости для каждого страхователя.

С 2025 года также вводится система мониторинга наличия полисов автогражданской ответственности через камеры наблюдения, которые контролируют скорость.

Закон предусматривает постепенное повышение максимальных размеров страхового возмещения с января 2025 года:

  • за вред жизни и здоровью - с 320 тысяч гривен до 500 тысяч гривен;
  • за ущерб имуществу - со 160 тысяч гривен до 250 тысяч гривен.

Напомним, потребительские цены в Украине в марте 2025 года выросли на 1,5%. Годовая инфляция ускорилась до 14,6%.

По данным Госстата, стоимость страхования личного транспорта в расходах украинцев составляет 0,27%.

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Цены в Украине Государственная служба статистики
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