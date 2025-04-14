Цена одной финансовой услуги в Украине подскочила более чем в два раза

Общий рост цен в Украине ускорился в последнее время. Но даже на этом фоне выделятся стоимость обязательного страхового полиса для водителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Государственной службы статистики.

По данным статистического ведомства, средняя стоимость "услуги в сфере страхования личного транспорта" выросла в март 2025 года до 4 632,5 гривен. Это в 2,1 раза больше, чем в декабре прошлого года - 2 188,8 гривен.

При этом за весь прошлый год страхование подорожало на 16,3%.

В НБУ отмечают, что "изменение подходов к расчету стоимости полиса ОСАГО" стало одним из факторов ценового давления.

Новый закон об автогражданке

Напомним, новый закон об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев авто вступил в силу с 1 января 2025 года.

Новый закон отменяет государственное регулирование цен на полисы автогражданской ответственности, вводя индивидуальный подход к определению стоимости для каждого страхователя.

С 2025 года также вводится система мониторинга наличия полисов автогражданской ответственности через камеры наблюдения, которые контролируют скорость.

Закон предусматривает постепенное повышение максимальных размеров страхового возмещения с января 2025 года: