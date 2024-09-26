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"Цена молчания мира". В Вильнюсе открылась выставка в память погибших детей в Украине

Фото: выставка в Вильнюсе (facebook.com ukr.embassy.Lithuania)
Автор: Нина Еланская

В Литве открылась выставка "Цена молчания мира" в Витражной галерее Сеймаса. Она посвящена памяти украинских детей, погибших в результате российской агрессии против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Посольство Украины в Литве.

На выставке можно узнать о 30 историях из более 577 погибших украинских детей. Она была инициирована профессором Вильнюсского университета Арунасом Вайлюлисом, а открыта под патронатом депутата литовского парламента Линаса Слушниса при поддержке Украинской общественной организации "Платформа памяти.Мемориал".

"Выставка - это не только способ почтить память погибших, но и мощное средство привлечь внимание к проблеме детских жертв войны", - заявили в украинском посольстве.

Сообщается, что в открытии приняли участие вице-спикер Сеймаса Литвы Жигимантас Павильонис, глава Группы межпарламентских связей с Украиной Сеймаса Риманте Шалашевичюте, председатель Комитета по иностранным делам Сеймаса ЛР Эмануэлис Зингерис, депутаты университета Вильманте Пакальнискиене, генеральный директор ОО "Платформа памяти. Мемориал" Гайане Авакян. Также на участие в мероприятии приняли представители литовской общественности.

"Российская агрессия и вторжение в Украину перевернули жизнь миллионов украинских детей, оставив их сиротами, разрушив их дома и украв их счастливое детство", - подчеркнули в украинском диппредставительстве.

Там сообщили, что с начала полномасштабного вторжения РФ в 2022 году уже погибли по меньшей мере 577 детей, а более 1500 получили ранения разной степени тяжести. Однако в посольстве Украины отметили, что эти цифры неокончательны, поскольку нет всей информации с временно оккупированных территорий Украины.

"Россия совершает геноцид украинского народа - это принудительная депортация детей с украинских территорий в Россию. Местонахождение детей скрывают. Их вывозят в отдаленные регионы России, меняют имена, фамилии и гражданство, чтобы они никогда не вернулись домой", - пояснили в украинском диппредставительстве.

Сообщается, что в настоящее время известно более 19 000 украинских детей, которых оккупанты незаконно вывезли в Россию.

"Цель Украины - привлечь виновных в этих преступлениях к ответственности, и речь идет не только о тех, кто непосредственно совершает перемещение, ответственность должен понести каждый российский чиновник, распространяющий и поощряющий такую политику в отношении наших детей", - заявил посол Украины в Литве Петр Бешта.

Отмечается, что выставка будет открыта до 10 октября 2024 года.

 

Фото: выставка в Вильнюсе (facebook.com ukr.embassy.Lithuania)

Ранее мы сообщали о новой "схеме" оккупантов, по которой они продолжают похищать украинских детей с оккупированной территории Украины.

В то же время генеральный прокурор Андрей Костин заявил, что захватчики на ВТО привлекают детей в свои парамилитаристские организации.

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Литва