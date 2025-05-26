Цена "буферной зоны" Медведева: 91 год войны и треть населения России, - ISW

Создание озвученной Медведевым "буферной зоны" выглядит как кровавая фантазия без шанса на успех. У россиян практически отсутствуют шансы на захват всей территории Украины.

В отчете отмечается, что при нынешних темпах наступления и при нынешних темпах потерь личного состава, российским войскам понадобится примерно столетие, чтобы захватить предложенную заместителем председателя Совета Безопасности РФ Дмитрием Медведевым "буферную зону". При этом общие потери этой кампании могут достичь около 50 миллионов человек.

В ISW напомнили, что в период с 1 января по 24 мая 2025 года, россияне продвигались в среднем на примерно 14,3 км2 в сутки по территории Украины и России. При таких темпах, им понадобится около 3,9 года, чтобы захватить остальные территории Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, и примерно 91 год - чтобы захватить предложенную Медведевым "буферную зону", которая охватывает 587 459 км2 украинской территории.

В отчете напомнили, что 21 февраля аналитики Института оценили, что России понадобится 83 года, чтобы захватить остальные 80% территории Украины при тогдашних темпах наступления. Это свидетельствует о замедлении продвижения россиян с февраля по май 2025 года.

В материале издания The Washington Post от 24 мая, действующие и бывшие западные чиновники отметили, что в течение последнего года (с середины 2024-го), российские войска ежедневно в среднем теряли 1500 солдат. Это означает, что в случае сохранения нынешнего уровня потерь в течение 91 года, необходимого для создания "буферной зоны" Медведева, общие потери такой кампании, могут достичь почти 50 миллионов человек, что составляет примерно треть нынешнего населения Российской Федерации.

Вызовы и преграды

В ISW отметили, что указанные оценки экспертов вытекают из предположения, что российские войска смогут сохранить нынешний темп продвижения, и не учитывают ряд географических и оборонных барьеров, которые агрессору придется преодолеть для захвата остальных 80% территории Украины.

В частности, для преодоления упомянутых барьеров, россиянам придется:

прорваться через укрепленную систему крупных городов, формирующих мощную линию обороны в Донецкой области (Константиновка, Дружковка, Славянск, Краматорск);

форсировать Днепр и снова захватить Херсон;

провести морскую десантную операцию в Черном море для захвата плацдармов в Одесской области;

восстановить контроль над городами Сумы и Харьков, а также захватить Киев и другие крупные города в центральной и западной части Украины.

Аналитики напомнили, что река Днепр является естественной преградой между нынешними украинскими и российскими позициями в Херсонской области и служит линией фронта со времени освобождения этой территории украинскими силами в 2022 году.

Кроме того, в отчете напомнили, что в первые месяцы войны войска РФ не смогли достичь многих из указанных целей, а с момента захвата Бахмута в мае 2023 года, так и не взяли под контроль ни одного крупного города.

"С начала 2022 года, Россия также не продемонстрировала способности проводить быстрые, многовекторные наступательные операции, необходимые для достижения этих задач. Вероятно, российские войска не смогут существенно улучшить свои возможности в ближайшей перспективе, несмотря на то, что продвижение на 65 км2 в настоящий момент считается значительным достижением даже на приоритетных участках фронта", - констатируют в Институте изучения войны.