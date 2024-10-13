Целого ринга мало. Чемпион и претендент выпали в зал во время боя: жуткое видео
Британские полутяжеловесы Бен Уиттакер и Лиам Кэмерон слишком увлеклись чемпионским поединком и выпали за ринг в конце пятого раунда противостояния в Эр-Рияде.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky Sports.
Курьезный эпизод произошел перед гонгом. После серии мощных ударов Кэмерона Уиттакер решил клинчевать соотечественника. Тот, однако, так увлекся наступлением, что навалился на соперника и вместе с ним упал через канаты.
После жуткого инцидента рефери решил не продолжать бой. Результатом поединка объявили ничью – счет был равным по судейским запискам на момент остановки боя. Как следствие, Уиттакер сохранил чемпионский пояс по версии Международной боксерской федерации (IBF).
Уиттакер в небанальном эпизоде получил повреждение. Его из столичной Kingdom Arena забрал автомобиль скорой помощи. Сам британский боксер вынужден был передвигаться в инвалидной коляске.
Кто такой Бен Уиттакер
Уроженец графства Уэст-Мидлендс, на любительском уровне стал чемпионом Европы (2018), выиграл "бронзу" чемпионата мира (2019), а венцом любительской карьеры стали серебряные медали Европейских игр-2019 и Олимпиады-2020.
На профессиональный уровень перешел в 2022 году. Подписал контракт с промоутерской компанией Boxxer, а тренером британца стал Шугар Хилл Стюард, известный по работе с Тайсоном Фьюри. Первое сражение провел в Борнмуте против британца Грега О'Нила.
В общей сложности провел 9 поединков в профи-ринге, в которых одержал 8 побед. В частности, пять раз победил нокаутами.
К слову, ранее американка Майер победила Райан из Британии за титул WBO.
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