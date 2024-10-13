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Цілого рингу замало. Чемпіон і претендент випали в зал під час бою: химерне відео

Ер-Ріяд, Неділя 13 жовтня 2024 11:58
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Цілого рингу замало. Чемпіон і претендент випали в зал під час бою: химерне відео Фото: Боксерське вільне падіння в об'єктиві (skysports.com)
Автор: Антон Федорців

Британські напівважковаговики Бен Віттакер і Ліам Кемерон надто захопилися чемпіонським поєдинком і випали за ринг наприкінці п'ятого раунду пртистояння в Ер-Ріяді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky Sports.

Курйозний епізод стався перед гонгом. Після серії потужних ударів Кемерона Віттакер вирішив клінчувати співвітчизника. Той, однак, так захопився наступом, що навалився на суперника та разом із ним упав через канати.

Після моторошного інциденту рефері вирішив не продовжувати бій. Результатом поєдинку оголосили нічию – рахунок був рівним за суддівськими записками на момент зупинки бою. Як наслідок, Віттакер зберіг чемпіонський пояс за версією Міжнародної боксерської федерації (IBF).

Віттакер у небанальному епізоді отримав ушкодження. Його зі столичної Kingdom Arena забрав автомобіль швидкої допомоги. Сам британський боксер змушений був пересуватися в кріслі колісному.

Хто такий Бен Віттакер

Уродженець графства Вест-Мідлендс, на аматорському рівні став чемпіоном Європи (2018), виграв "бронзу" чемпіонату світу (2019), а вінцем любительської кар'єри стали срібні медалі Європейських ігор-2019 та Олімпіади-2020.

На професіональний рівень перейшов у 2022 році. Підписав контракт із промоутерською компанією Boxxer, а тренером британця став Шугар Хілл Стюард, відомий по роботі з Тайсоном Ф'юрі. Перший бій провів у Борнмуті проти британця Грега О'Ніла.

Загалом провів 9 поєдинків у профі-рингу, в яких здобув 8 перемог. Зокрема, п'ять разів переміг нокаутами.

До слова, раніше американка Майєр перемогла Раян із Британії за титул WBO.

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